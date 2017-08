Một nhà máy hóa chất bị rò rỉ vì bão Harvey

Rò rỉ hóa chất và khói được báo cáo tại một nhà máy hóa chất bị ngập ở một thị trấn nhỏ bên ngoài Houston, theo văn phòng Cảnh sát Tư pháp Quận Harris.

Nguồn tin này cho hay một nhân viên cảnh sát được đưa vào bệnh viện sau khi hít phải khói này và 9 người khác đã tự đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe để đề phòng.

Các giới chức công ty cho biết khói bị hít phải không độc.

Nhà máy Arkema Inc. tại Crosby, Texas, nằm cách Houston 25 dặm về phía đông bắc, bị mất điện và máy điện dự phòng không hoạt động trong cơn lụt kéo dài nhiều ngày do bão Harvey, khiến những hóa chất đông lạnh bốc hơi do nhiệt độ gia tăng.

“Sẽ xảy ra hỏa hoạn, giống như cháy do xăng dầu. Sẽ là vụ cháy nổ nghiêm trọng,” bà Janet Smith, phát ngôn viên nhà máy nói với Thông tấn xã AP vào cuối ngày 30/8 rằng hiện không làm gì được vì một số khu vực của nhà máy đang bị chìm dưới hơn một mét nước.

“Không cách nào ngăn vụ cháy nổ”, giám đốc điều hành Rich Rowe tuyên bố sáng ngày 30/8.

Nhà máy Arkema sản xuất chất peroxide hữu cơ, một hợp chất dùng trong các ngành từ sản xuất dược phẩm đến vật liệu xây dựng.

Công ty đóng cửa nhà máy ở Crosby trước khi bão Harvey đổ bộ vào đất liền trong tuần trước nhưng 11 nhân viên vẫn ở lại. Toán này sau đó được di dời và cư dân trong vòng 1,5 dặm được lệnh sơ tán vào ngày 29/8 sau khi nhà máy mất điện.

Trong một phúc trình vào năm 2014, nhà máy Arkema nói khoảng 1,1 triệu cư dân có thể bị ảnh hưởng trong vòng 23 dặm trong trường hợp tệ hại nhất, theo thông tin do một tổ chức bất vụ lợi soạn thảo và được đưa lên trang mạng của tờ Houston Chronicle.

