Một người đàn ông bị tòa án Việt Nam tuyên án 11 năm tù về tội khủng bố

Một người đàn ông vừa bị Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương tuyên án 11 năm tù giam về tội khủng bố hôm 21/4. Theo Bộ Công An, ông này đã nhận tội là đặt bom và kích nổ tại Cục Thuế Bình Dương hồi tháng 9 năm 2019, Reuters đưa tin.

Bộ Công An ra thông cáo cho biết trong ông Trương Dương, 40 tuổi, đã kích nổ quả bom tại cơ quan thuế vụ tỉnh Bình Dương, làm hư hại tòa nhà, nhưng không gây tử vong.

Ngoài án tù 11 năm, ông Dương, cư ngụ tại Dĩ An, hành nghề tài xế, còn bị phạt 800 triệu đồng về chi phí thiệt hại do vụ khủng bố gây ra.

Thông cáo của Bộ Công An nói ông Dương đã thực hiện cuộc tấn công sau khi nhận tiền từ một tổ chức ở nước ngoài bị chính quyền Việt Nam coi là một tổ chức khủng bố.

Reuters dẫn lời Bộ Công An nói ông Dương đã nhận tội và xin được khoan hồng. Reuters không liên lạc được với luật sư của ông để xin bình luận.

Trang mạng VnExpress đưa tin này cho biết vụ án này có 2 đồng phạm, một là Lisa Phạm, còn có tên Phạm Anh Đào, cư ngụ tại Hoa Kỳ, Công An Việt Nam tố cáo Lisa Phạm là chủ mưu đã chỉ đạo vụ tấn công, bà từng bị cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an khởi tố và truy nã về tội “khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân.”

Đồng phạm thứ hai, vẫn theo VnExpress là ông Hà Xuân Nghiêm, 57 tuổi, quê ở Tây Ninh, là người đã giao thuốc nổ cho ông Dương. Nguồn tin này cho biết ông Nghiêm đã bỏ trốn và đang bị truy nã.

Công an Việt Nam nói Lisa Phạm là một thành viên của tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam Lâm thời” do ông Đào Minh Quân thành lập tại Hoa Kỳ, tổ chức đã bị Bộ Công An đưa vào danh sách tổ chức khủng bố từ tháng 1/2018.