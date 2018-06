Nhiều cuộc biểu tình chống Luật Đặc khu và Luật An ninh Mạng đã diễn ra tại các giáo xứ ở Nghệ An và Hà Tĩnh hôm 17/6, trong khi an ninh được thắt chặt tại nhiều nơi như Sài Gòn.