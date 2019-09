Mạng xã hội Việt chỉ lãng phí tiền và người

Hiện tại theo thống kê của Facebook thì Việt Nam đang có khoảng 50 triệu người Việt đang có tài khoản trên Facebook và biết đến Twitter, nhưng mọi người sẽ bất ngờ biết rằng, Việt Nam cũng có 436 mạng xã hội "made in Vietnam'.

Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết hầu hết 436 mạng xã hội nội địa hoạt động theo dạng diễn đàn, không được ưa chuộng so với các mạng xã hội nước ngoài có nhiều ứng dụng nổi trội, cấu trúc phong phú, giao diện thu hút, khả năng tương tác và liên kết cộng đồng cao.

Vnexpress thống kê: “Rất ít mạng xã hội của Việt Nam tồn tại được quá một năm. Chín năm trước, mạng xã hội Go.vn ra đời kèm theo tuyên bố chắc nịch từ lãnh đạo của dự án này là: Soán ngôi Facebook sau 6 tháng với 5 triệu người dùng. Đơn vị này cũng đặt mục tiêu chiếm 40–50% lưu lượng truy cập mạng xã hội tại Việt Nam vào năm 2015. Nhưng rồi dự án mau chóng thất bại, chuyển thành một trang tin tức tổng hợp. Tương tự Go.vn, còn nhiều cái tên mạng xã hội cũng ra mắt đình đám nhưng sớm "chết yểu" như Zingme, Tamtay.vn, Yume.vn...”

Cuộc đua làm mạng xã hội

Dưới sự cổ súy của Bộ thông tin và truyền thông, Ban tuyên giáo trung ương, làn sóng làm mạng xã hội được thổi bùng khoảng một năm trở lại đây, đặc biệt sau khi các nhà quản lý bày tỏ tham vọng về mạng xã hội "made in Vietnam" thay vì để thị phần rơi vào tay Facebook. Mục tiêu là đến năm 2022, số người dùng bằng hoặc hơn số tài khoản Facebook tại Việt Nam (60 triệu) và chiếm 60-70% thị phần.

Vnxpress thống kê:

Tháng 2/2019, Công ty TNHH Sản xuất và Đầu tư thương mại Nhật Việt - doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất đồ kim loại ra mắt trang mạng xã hội có tên gọi VietNamTa. Tuy nhiên, sau đó nhiều người dùng đặt nghi vấn nhà phát triển "bê nguyên xi" giao diện của Facebook, tốc độ tải trang chậm cũng như bị nghi ngại về tính bảo mật, xác thực tài khoản.

Đầu tháng 6, mạng xã hội chuyên về du lịch Hahalolo cũng được giới thiệu kèm theo tuyên bố sẽ đạt "2 tỷ người dùng trong 5 năm tới, đồng thời sẽ niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq (Mỹ)" và cạnh tranh trực tiếp với Facebook. Tuy nhiên, với cơ sở nền tảng được giới công nghệ đánh giá là còn sơ sài, sao chép tính năng, gặp lỗi khi đăng nhập, đăng ký... nên mục tiêu này hão huyền.

Sang tháng 7, thêm một tên tuổi mới là Gapo - mạng xã hội nhận đầu tư 500 tỷ đồng từ Quỹ đầu tư G-Capital. Nhà phát triển cũng kỳ vọng đạt 20 triệu người dùng vào năm 2021. Nhưng chỉ vài giờ sau khi ra mắt, Gapo vướng nhiều lỗi kỹ thuật khi người dùng mới thực hiện thao tác đăng ký. Việc trang mạng xã hội này không phát triển phiên bản web cũng được coi là một trong những hạn chế.

Cuộc đua trở nên nóng hơn khi mạng xã hội Lotus được VCCorp ra mắt vào ngày 16/9 và bắt đầu chạy bản thử nghiệm. Nhà phát triển tuyên bố đầu tư 1.200 tỷ đồng để theo đuổi dự án này. Không chỉ những tên tuổi mới, ứng dụng Mocha - một công cụ giao tiếp được phát triển bởi Viettel từ cuối năm 2018 cũng nâng cấp trở thành một mạng xã hội dành cho giới trẻ.

Tại sao người Việt không ủng hộ mạng thuần Việt?

Từ khi có mạng xã hội như Facebook, người dân Việt Nam đã có một chút tự do để có thể bày tỏ quan điểm cá nhân, bức xúc, bất bình về mọi vấn đề của đời sống xã hội mà không bị kiểm duyệt. Đồng thời phá vỡ sự độc quyền, bưng bít thông tin của chế độ.

Nay các cơ quan quản lý báo chí của chính quyền cổ súy các doanh nghiệp làm mạng xã hội với mục đích kiểm soát, kiểm duyệt người dân thì điều đương nhiên là không người dân Việt Nam nào muốn quay trở lại bị kiểm soát của chính quyền.

Bởi vậy sẽ không có người dân Việt Nam nào lại ủng hộ mạng xã hội của doanh nghiệp Việt Nam để một lần nữa lại đưa cổ mình vào tròng.

Việc các doanh nghiệp Việt Nam không hiểu điều này, nên đã lãng phí nguồn lực tài chính và con người của chính doanh nghiệp cho việc làm không hiệu quả và hết sức vô bổ này.

Trong khi đó, các doanh nghiệp có thể sử dụng nguồn lực tài chính và con người này để đầu tư và phát triển những lĩnh vực cấp thiết khác của doanh nghiệp và người dân.

Khi nào người Việt ủng hộ mạng xã hội Việt?

Theo quan điểm cá nhân, và quan điểm của nhiều bạn trẻ trong nước mà tôi có dịp hỏi, thì người Việt Nam chắc chắn sẽ tích cực ủng hộ và sử dụng mạng xã hội của Việt Nam chỉ khi Việt Nam đã có một nền chính trị dân chủ đa đảng.

Lúc đó các quyền tự do bày tỏ các quan điểm chính trị, chính kiến khác nhau, tự do báo chí, tự do thông tin,… được tôn trọng vào bảo vệ. Mạng xã hội của Việt Nam được người Việt sử dụng sẽ chiếm ưu thế.