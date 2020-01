Đồng Tâm: Vì sao phải che giấu cuộc càn quét

Khi truyền thông Việt Nam nhất tề đưa tin ngắn theo đúng thông báo của Bộ Công an về diễn biến mới nhất ở Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội, kết luận chính xác có thể đưa ra là đó mới chỉ là sự gây nhiễu thông tin pha chút ít sự thật.

Điểm chính trong thông báo của Bộ Công an, vốn cũng được trang Thông tin Chính phủ đăng lại, là:

“Trong quá trình xây dựng [tường rào bảo vệ Sân bay Miếu Môn], sáng 9/1/2020, một số đối tượng có hành vi chống đối, sử dụng lựu đạn, bom xăng, dao phóng... tấn công lực lượng chức năng, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, dẫn đến hậu quả 3 cán bộ chiến sĩ Công an hy sinh, 1 đối tượng chống đối chết, 1 đối tượng bị thương.”

Nhưng sự thật có đúng như vậy không? Theo một video được đăng tải trên Facebook, vụ “gây rối trật tự công cộng” thực tế lại do chính lực lượng công an gây ra. Từ đêm ngày 8 và rạng sáng 9/1 đã có thông tin hàng ngàn công an, an ninh và cảnh sát cơ động đã tập trung cách Đồng Tâm vài cây số. Vụ tấn công quy mô vào xã xảy ra lúc khoảng 4h sáng khi nhiều nhà dân còn đang chìm trong giấc ngủ. Hơn nữa vụ việc cũng không xảy ra tại khu 59 héc ta đất tranh chấp ở đồng Sênh mà tại nơi cư trú hợp pháp của người dân.

Ngay cả trong bản tin của Bộ Công an cũng không nói gì về điều chỉ có thể coi là một vụ càn quét. Thông tin được đưa ra để người đọc hiểu là công an chỉ phản ứng khi người dân gây rối. Nhưng điều ngược lại đã xảy ra. Lực lượng công an đã liên tục bắn súng khi tiến vào Đồng Tâm. Họ cũng được cho là đã xịt hơi cay vào nhà cụ Lê Đình Kình dù trong nhà có cả trẻ em mới vài tháng tuổi.

Nếu chính quyền thực sự có chính nghĩa và không có gì để giấu giếm, họ đã có thể mời các phóng viên tới chứng kiến diễn biến đêm 8/1, rạng sáng ngày 9/1. Thay vào đó họ chặn tất cả các thông tin xác thực từ hiện trường. Anh Trịnh Bá Phương thậm chí bị những người mặc thường phục xông vào bắt khi anh đang tường thuật trực tiếp về tình hình Đồng Tâm. Chuyện chính quyền luôn dùng những lực lượng mặc thường phục mà người dân khó biết đó là công an đích thực hay đầu gấu, côn đồ cũng cho thấy họ ở gần với tà quyền hơn chính quyền.

Việc trang Thông tin Chính phủ đăng lại thông báo của Bộ Công an cũng cho thấy dường như có sự thống nhất trong chính quyền từ trung ương tới địa phương về chuyện càn quyét Đồng Tâm và trấn áp người dân. Điều này xảy ra bất chấp chuyện cả bí thư và chủ tịch Hà Nội đang là đích ngắm của chiếc lò chống tham nhũng và lạm quyền đang được kéo đi nhiều tỉnh thành.

Và trong khi chính quyền ra sức tuyên truyền về sự chính đáng trong các hành động của họ tại khu đất tranh chấp ở đồng Sênh, truyền thông lề trái cũng đưa ra những thông tin hoàn toàn trái ngược.

Trang Tạp Chí Mị Dân nói “sự thật Đồng Tâm cực kỳ đơn giản” và giải thích:

“Cánh đồng Sênh của xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức vốn gần 100 Héc ta.

“Phía bắc là huyện Chương Mỹ, phía Đông là đường Đồng Tâm đi Hữu Văn, phía Nam và Tây là đường tỉnh lộ DT429.

“Một nửa phía Đông (47,36 héc ta) bị tỉnh Hà Sơn Bình thu hồi, làm dự án sân bay Miếu Môn, năm 1981.

“Phần còn lại là nửa phía Tây (khoảng 50 héc ta) không bị thu hồi, dân Đồng Tâm tiếp tục canh tác bình thường, đóng thuế đầy đủ.

“Hai nửa này có tường xây, mốc bê tông do quân đội cắm từ 1981 đến nay, phân cách rõ ràng.”

Không chỉ có Tạp Chí Mị Dân nói chính quyền muốn đánh đồng hai nửa này để lấy đất của người dân. Và việc họ đưa cả ngàn quân tới càn quét nơi ở của dân Đồng Tâm vào lúc đêm hôm rồi la lên rằng người dân gây rối không làm cho chính quyền Hà Nội được thêm điểm nào về tính chính danh trong vụ này.