Lái xe ôm hành hung du khách Úc ở Hội An

Công an thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đang điều tra vụ một du khách Úc bị hành hung đến mức phải khâu một số nơi trên cơ thể, và đã xác định được một số nghi phạm.

Các báo Việt Nam hôm 29/1 dẫn lời các quan chức Hội An, gồm ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch, và Đại tá Đinh Xuân Nghĩ, trưởng công an, cho hay nạn nhân tên là Margan, và vụ việc xảy ra lúc nửa đêm 24/1.

Hai quan chức này nói một số lái xe ôm đã được triệu tập để lấy lời khai, một người thừa nhận đã “ném ghế nhựa” làm anh Margan bị thương.

Đại tá Nghĩ cho biết thêm thông tin ban đầu thu thập được từ lời khai của các xe ôm, trong khi công an chưa gặp được du khách người Úc. Theo vị trưởng công an Hội An, anh Margan vẫn chưa lên công an để trình báo.

Vẫn theo các báo Việt Nam, mẹ của Margan đã gửi thư đến ông Nguyễn Sự, nguyên bí thư Thành ủy Hội An, nói về vụ con trai bà bị đánh.

Thư viết Margan đã được khoảng 15 thanh niên người Việt mời đi xe ôm, họ có hành vi “cướp tiền” của Margan, sau đó ít phút, họ “tấn công” anh và nhóm bạn của anh. Vụ hành hung đã khiến Margan phải khâu 11 mũi trên vùng đầu và hai nơi khác trên người.

Mẹ của Margan viết trong email bày tỏ “bức xúc” và nói rằng đây là một việc “không thể chấp nhận được”.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An, cho báo chí biết hai mẹ con anh Margan đã rời Hội An cách đây 2 hôm. Ông Sơn cũng nói chính quyền đã liên lạc lại qua email để “động viên, chia sẻ” với Margan và gia đình về vụ việc vừa xảy ra. Phó chủ tịch Nguyễn Văn Sơn khẳng định sau khi công an có kết luận, nhà chức trách Hội An “sẽ có lời xin lỗi chính thức” đến nạn nhân và gia đình.

Về phía công an, Đại tá Nghĩ cho hay họ “đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật”. Ông nói thêm là chính quyền thành phố “nhất quyết sẽ xử nghiêm, không để sự việc này ảnh hưởng tới thành phố Hội An”.

Nguyên bí thư Thành uỷ Hội An, ông Nguyễn Sự, nói với một phóng viên của báo Tuổi Trẻ rằng sự việc du khách Úc bị đánh là “rất đáng buồn và hoàn toàn không một người Hội An nào mong muốn”.

Trong những năm qua, đã xảy ra nhiều vụ người nước ngoài bị hành hung ở Việt Nam. Vụ việc gây chú ý nhiều nhất là đại sứ du lịch Việt Nam, đạo diễn Mỹ Jordan Vogt-Roberts, bị đánh tại một quán bar ở thành phố HCM hồi tháng 9 năm ngoái.

Mỗi khi một vụ việc như vậy xảy ra, công chúng thường bày tỏ bức xúc trên mạng xã hội, nói rằng điều đó làm xấu đi hình ảnh Việt Nam trong mắt của cộng đồng quốc tế và tác động đến ngành du lịch Việt Nam.

Hồi cuối năm 2017, một báo cáo của Tổng cục Du lịch nói có đến 80% du khách nước ngoài không quay lại Việt Nam vì nhiều lý do.

