Lại có cán bộ chính quyền bắn chết nhau, lần này ở Gia Lai

Dư luận Việt Nam lại rúng động về việc cán bộ trong chính quyền dùng súng bắn chết nhau. Các báo Việt Nam hôm 3/12 tường thuật rằng một vụ nổ súng làm chết một cán bộ nữ trong khi một cán bộ nam bị thương nặng vừa xảy ra vào buổi sáng cùng ngày ở thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.

Tin trên VNExpress, VTC và nhiều báo khác cho hay, ông Bùi Chí Hiếu, Phó ban Chỉ huy Quân sự phường Đoàn Kết trong thị xã, đã dùng súng trường bắn chết nữ Phó Chủ tịch HĐND phường có tên là Kpă H'Ven.

VTC dẫn lời Thượng tá Trần Trọng Sơn, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Gia Lai, nói vào chiều 3/12 rằng cơ quan điều tra “vẫn đang làm rõ một số nghi vấn trong vụ án”, mà trong đó, nguyên nhân dẫn đến vụ việc “có thể là do mâu thuẫn tình cảm”.

Vẫn tường thuật của báo chí trong nước cho hay, ông Hiếu, 32 tuổi, đã dùng một khấu súng ngắn khác tự bắn vào đầu mình để tự sát, song không chết và hiện đang được cấp cứu trong bệnh viện.

Ông Hiếu hiện “đang hôn mê, suy thở, mất ý thức, cảm giác, phản xạ”, bác sĩ Dương Thái Thuấn, Trưởng khoa cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, nói với trang tin Zing.vn. Bác sĩ Thuấn cho biết thêm bệnh nhân này bị “chấn thương dập nát vùng mặt và cằm”.

Trong những năm gần đây, ở Việt Nam đã xảy ra nhiều vụ những cán bộ trong chính quyền dùng súng bắn chết lãnh đạo.

Vụ việc có thể xem là gây chấn động mạnh nhất xảy ra vào tháng 8/2016, trong đó ông Đỗ Cường Minh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái, bắn chết hai sếp của mình là ông Phạm Duy Cường, Bí thư Tỉnh ủy, và ông Ngô Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, kiêm Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Điều tra của Công an tỉnh Yên Bái kết thúc vào cuối năm 2016 với nhận định rằng nguyên nhân gây án là do “bất mãn bức xúc cá nhân trong bố trí sắp xếp nhân sự”.

Một năm trước vụ Yên Bái, Lê Văn Hùng, một thượng úy công an, đã bắn chết cấp trên của mình là thiếu tá Trần Đức Hùng tại Trại giam Nghĩa An thuộc Bộ Công an, đặt ở tỉnh Quảng Trị. Tại phiên tòa vào năm 2016, ông Lê Văn Hùng khai ông bị cấp trên buông lời “xúc phạm danh dự nhân phẩm bản thân và phụ huynh”. Viên thượng úy công an đã nhận bản án 10 năm tù về tội giết người.

Trước đó, năm 2013, một đại úy cảnh sát giao thông ở Đồng Nai đã bắn chết chỉ huy của mình là một thiếu tá sau một cuộc nhậu. Tại một phiên tòa sau đó 2 năm, viên đại úy có tên Ngô Văn Vinh bị một tòa án của tỉnh Đồng Nai tuyên phạt tù 9 năm về tội giết người.