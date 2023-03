Ke Huy Quan giành tượng vàng Oscar ‘truyền cảm hứng’ cho người gốc Việt

Việc Ke Huy Quan, diễn viên được sinh ra ở Việt Nam đầu tiên giành giải vàng Oscar, đã gây hứng khởi cho những người gốc Việt ở Mỹ và được ca ngợi là thành công cho những người làm điện ảnh gốc Á ở Hollywood.

Trong bài phát biểu đầy cảm xúc khi nhận giải cho vai diễn trong “Everything Everywhere All at Once”, Ke Huy Quan, một người tị nạn đến Mỹ sau chiến tranh Việt Nam, nói rằng “đây là giấc mơ Mỹ” mà anh đã từng “gần như từ bỏ” theo đuổi nó.

Từng là một ngôi sao nhí khi đóng cùng tài tử Harrison Ford trong bộ phim “Indiana Jones” của đạo diễn lừng danh Steven Spielberg, Ke Huy Quan sau đó đã phải lùi về sau hậu trường khi không có được các vai diễn để thể hiện tài năng của mình. Việc nam diễn viên 52 tuổi giành giải Oscar trong hạng mục vai phụ xuất sắc nhất được xem là một trong những sự trở lại ngoạn mục nhất trong lịch sử Hollywood.

Chiến thắng của anh được xem như chiến thắng giới nghệ sỹ gốc Á nói chung và gốc Việt nói riêng.

“Tôi rất xúc động khi thấy Ke Huy Quan đoạt giải Oscar vì (tôi) thấy (anh) rất xứng đáng,” chị Ysa Le, người đồng sáng lập và thành viên ban điều hành Viet Film Fest có trụ sở ở California, nói. “Khi lên nhận giải, Ke Huy Quan cũng nói ngay thân phận của anh là một refugee, một người tị nạn, đến Mỹ và đây là một giấc mơ Mỹ khi anh cầm được tượng vàng Oscar trong tay.”

Trước khi tới Mỹ, Ke Huy Quan và gia đình phải ở trong một trại tị nạn Hong Kong sau khi rời bỏ Việt Nam. Dù trở thành một ngôi sao khi mới 12 tuổi, nhưng Ke Huy Quan trong hàng chục năm sau đó không có vai diễn lớn nào vì là một diễn viên gốc Á.

Chị Ysa, cũng là giám đốc điều hành của Hội Văn học Nghệ thuật Việt Mỹ, cho rằng Ke Huy Quan đã phải trải qua “nhiều cay đắng cũng như làm việc cật lực cũng như rất nhiều hy vọng bị dập tắt” nên nó đúng là một giấc mơ như diễn viên này nói khi nhận giải đêm 12/3 ở Los Angeles.

“Nó là một giấc mơ đẹp và (tôi) rất là mừng cho một tài tử đã rất kiên trì theo đuổi đam mê của mình,” chị Ysa nói.

Ke Huy Quan thổ lộ trong những lần nhận giải thưởng tiền Oscar rằng anh thậm chí đã mất bảo hiểm y tế vì không có việc sau khi đóng xong “Everything Everywhere”, bộ phim bị hoãn công chiếu hai năm vì đại dịch COVID.

Nói với VOA ngay sau khi He Huy Quan làm nên lịch sử khi là người Mỹ gốc Việt đầu tiên giành giải Oscar, diễn viên Kiều Chinh bày tỏ niềm vui và “chúc mừng” anh.

“Mừng vô cùng khi anh cũng là người có gốc Việt Nam, đó là một vinh hạnh chung và chúc mừng cho sự nghiệp của anh,” Kiều Chinh, diễn viên gốc Việt ở Mỹ được nhiều người biết tới qua bộ phim “Joy Luck Club” (Phúc Lạc Hội), nói.

Ke Huy Quan được sinh ra trong một gia đình gốc Hoa ở Sài Gòn và đến Mỹ năm 1979. Gia đình anh vượt biển để chốn chạy khỏi Việt Nam sau 3 năm có sự hiện diện của quân Bắc Việt tại thành phố. Trong bài phát biểu khi nhận giải tối 12/3, Ke Huy Quan nói rằng cuộc hành trình của anh để được “đứng trên sân khấu lớn nhất của Hollywood… bắt đầu từ một chiếc ghe” và sau đó là “một năm trong trại tị nạn”.

Trong hàng chục năm trước khi được hai đạo diễn Daniel Kwan và Daniel Scheinert tuyển vào vai cho bộ phim “Everything Everywhere”, Ke Huy Quan làm việc phần lớn sau hậu trường. Dù tốt nghiệp nghệ thuật điện ảnh tại Đại học Los Angeles, nhưng Ke Huy Quan, giống như nhiều diễn viên gốc Á, phải rất khó khăn để tìm vai diễn.

Tại Hollywood, các diễn viên gốc Á thường được xem là phải vật lộn trong nghề vì các nhà sản xuất phim cho rằng họ “không thể làm phim bán chạy”, theo như lời của diễn viên James Hong, 94 tuổi và từng đóng cùng huyền thoại Clark Gable cách đây 7 thập kỷ.

Nói với VOA trong một cuộc phỏng vấn tuần trước, đạo diễn gốc Việt Duc Nguyen, người có hơn 20 năm hoạt động trong ngành điện ảnh ở Mỹ, cũng cho biết diễn viên gốc Á ít có chỗ đứng trong làng giải trí đầy cạnh tranh này.

Nhưng với sự phát triển của nền kinh tế cùng nhu cầu tăng cao từ khán giả châu Á cũng như sự đa dạng hóa nhiều hơn trong nền văn hóa và nghệ thuật Mỹ, các bộ phim cùng các diễn viên châu Á trong những năm gần đây đã “chiếm sóng” màn ảnh Hollywood nhiều hơn. “Crazy Rich Asians” là một ví dụ khi “gây bão” tại các phòng chiếu phim ở Mỹ và nhiều nơi trên thế giới.

Bộ phim “Everything Everywhere”, ra mắt năm 2022, đã giành được nhiều đề cử Oscar nhất trong năm nay, với 11 đề cử, và giành chiến thắng 7 trong số đó. Với dàn diễn viên chính hầu hết là gốc châu Á, như Ke Huy Quan, Michelle Yeoh (Dương Tử Quỳnh) hay James Hong, bộ phim được ca ngợi về sự sáng tạo và cách làm phim cuốn hút, thú vị.

Trong bộ phim này Ke Huy Quan đóng vai người chồng của nhân vật do Dương Tử Quỳnh thủ vai - họ cùng tìm cách kết nối lại với cô con gái trong câu chuyện đa chiều xuyên không gian và xuyên thời gian. Vai diễn này cũng mang về cho Dương Tử Quỳnh, diễn viên gốc Malaysia, tượng vàng Oscar cho vai nữ chính xuất sắc nhất.

Cả đạo diễn Duc Nguyen và Ysa Le đều ca ngợi tài năng diễn xuất của Ke Huy Quan trong bộ phim này cũng như cảm phục sự đam mê theo đuổi nghề diễn của anh để thành công dù sau nhiều năm vật lộn tìm vai diễn.

Theo chị Ysa, chiến thắng của Ke Huy Quan tại Oscar cũng là “chiến thắng cho người làm điện ảnh gốc Á”.

“Chiến thắng giải Oscar này của (Ke Huy Quan) làm cho nhiều người cảm thấy hứng khởi, nhất là những bạn muốn theo đuổi đam mê của mình trong bất cứ lĩnh vực nào khi nhìn thấy câu chuyện như vậy,” chị Ysa, bản thân cũng là một di dân tị nạn tới Pháp trước khi nhập cư vào Mỹ đầu thập niên 1980. “Đây là một sự khuyến khích rất lớn (cho người gốc Á) và hy vọng rằng càng ngày Hollywood càng nhận ra rằng có rất nhiều tài năng của nhiều sắc dân khác nhau đều có thể chinh phục được khác giả ở khắp nơi.”

Cùng nhận định, diễn viên Kiều Chinh, hiện cũng mới tham gia một số dự án phim ở Mỹ, cho biết bà cũng vui mừng khi thấy “ngành điện ảnh ngày càng tiến xa.”

“Những người châu Á làm phim đã được nằm trong sinh hoạt chung của Hollywood, và nhất là Oscar năm nay, cuốn phim ‘Everything Everywhere All at Once’ được rất nhiều đề cử và xin chúc mừng cho ngành điện ảnh của châu Á,” Kiều Chinh nói.