135 người chết vì tai nạn giao thông ở VN trong 7 ngày Tết

Thông báo hôm 8/2 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Việt Nam nói trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 cả nước xảy ra 214 vụ tai nạn giao thông, làm chết 135 người, bị thương 189 người.

Báo Pháp Luật cho biết con số này giảm chút ít so với số người tử vong do tai nạn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2018: giảm 60 người chết (giảm 30,7%), giảm 10 người bị thương (giảm 5%).

Từ mồng 2 Tết đến ngày 4 Tết Kỷ Hợi, “tình hình trật tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp hơn so với bốn ngày nghỉ lễ trước đó,” Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết.

Trong ngày 8/2, (mùng 4 Tết) đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, làm 3 người trên xe ô tô con thiệt mạng, và 5 người khác bị thương.

Uống rượu bia trong dịp Tết được biết là một trong các nguyên nhân chính dẫn đến việc gây ra tai nạn giao thông.

Năm ngoái, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cho biết việc sử dụng rượu, bia ở Việt Nam “đã dẫn tới 79.000 ca tử vong trong năm 2016”, và “hàng trăm nghìn người khác phải nhập viện điều trị”.

“Mức tiêu thụ rượu, bia của người Việt khá cao so với các quốc gia khác trong khu vực” và “97% tổng lượng tiêu thụ đồ uống có cồn ở Việt Nam là bia,” một chuyên gia của WHO tại Hà Nội cho VOA biết.