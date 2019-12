Hà Nội lắm tội nhưng không vội được đâu

Dựa vào cách báo chí kháo các sai phạm của chính trị gia Hà thành, người ta có thể thấy cả bí thư lẫn chủ tịch Hà Nội đều đang trong tầm ngắm của chiếc lò thiêu đốt sự nghiệp của nhiều chính trị gia.

Hiển nhiên đường quan lộ của họ còn tuỳ xem kết quả điều tra các vụ án liên quan trong thời gian tới đây. Người ta đã chứng kiến cú ngã ngửa trên đường quan lộ kéo tới khúc quanh ngục lộ của bí thư Sài thành Đinh La Thăng. Câu “làm rõ tới đâu xử lý tới đó” là của sếp cũ của cả hai ông Đinh La Thăng và Hoàng Trung Hải, đương kim bí thư Hà Nội. Chỉ có điều dưới thời ông Nguyễn Tấn Dũng, các sai phạm của nhiều đồ đệ chưa bao giờ được làm rõ.

Sai phạm của ông Hải từ thời còn là phó của ông Dũng liên quan tới dự án ngàn tỷ nhằm mở rộng sản xuất ở Công ty Gang Thép Thái Nguyên. Dự án đang đắp chiếu nhưng hiện vẫn phải trả lãi ngân hàng tới gần 500 tỷ mỗi năm, theo trang Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Hải được cho là đã có những chỉ đạo không đúng trong dự án mà vốn đã tăng từ chưa tới 4.000 tỷ lên trên 8.000 tỷ. Nhà thầu của dự án, Tập đoàn xây lắp luyện kim Trung Quốc, cũng được thanh toán tới trên 90% giá trị hợp đồng trong khi nhiều hạng mục của dự án chưa hoàn thành. Các nhà thầu cũng đã ngưng thi công từ nhiều năm nay.

Truyền hình kỹ thuật số VTC hôm 10/12 đăng trên Facebook: “La liệt hạng mục bị bỏ dở, sắt thép hoen gỉ, lau sậy và cỏ dại mọc um tùm, nước tù đọng ứ... không ai nhận ra được đây là dự án khổng lồ trị giá hàng nghìn tỷ đồng.” Hàng trăm người đã chia sẻ và bình luận tin này.

Người lấy tên Luu Vo viết: “Nó cứ ký chia nhau hoa hồng.” Người khác, Khai Hoang Xuan, viết: “Tôi chỉ mong Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sức khoẻ [tốt] để làm nốt.”

Bài trên trang mạng của VTC cho thấy cái gọi là dự án ngàn tỷ giờ chỉ còn là đống sắt rỉ nằm chờ thanh lý. Cho tới nay hai cựu chủ tịch hội đồng quản trị, hai tổng giám đốc và một phó tổng giám đốc trong ngành thép đã bị bắt giam chờ ngày hầu toà.

Một dự án khác khá khẩm hơn nhưng cũng đã muộn đưa vào hoạt động tới bốn năm nằm ngay tại Hà Nội – Dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông, dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong tháng này. Báo Lao Động dẫn lời ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Hà Nội, nói mỗi năm tiền trả lãi vay ngân hàng cho dự án chưa đi vào hoạt động này cũng ở mức gần 300 tỷ đồng.

Dự án này mức đầu tư ban đầu chưa tới 9.000 tỷ nhưng sau đã tăng lên tới 18.000 tỷ. Nhà thầu dự án cũng lại là một công ty Trung Quốc.

Nhưng dự án và công ty Trung Quốc này không phải là mối bận tâm chính của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung. Ông Chung có lẽ lo ngại hơn với tiến độ điều tra vụ “Buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền” xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Giải pháp và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, Công ty trách nhiệm hữu hạn Giải pháp phần mềm Nhật Cường và các công ty liên quan. Nhật Cường được chính quyền Hà Nội trao cho những hợp đồng béo bở.

Vụ án này hồi tháng 11/2019 đã được đưa vào diện theo dõi của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng sau một cuộc họp do đích thân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì. Mười bị can đã bị khởi tố trong vụ Nhật Cường nhưng bị can chủ chốt Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc công ty, đã bỏ trốn, điều thường diễn ra trong các vụ án lớn trong thời gian gần đây.

Hà Nội dưới thời Chủ tịch Chung cũng còn nhiều vấn đề khác. Từ vụ Đồng Tâm tới ô nhiễm nước sinh hoạt, ô nhiễm nước sông, ô nhiễm không khí và mới đây nhất là vụ cắt đôi que thử xét nghiệm HIV và viêm gan B trái quy định ở bệnh viện Xanh Pôn.

Hồi đầu tháng này hàng trăm người cũng chia sẻ một bài viết của báo Lao Động cho thấy cảnh công nhân dùng máy xịt bụi bay mù mịt trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội, điều báo mô tả là “kinh hoàng”. Còn kết quả điều tra các dự án, vốn sẽ ảnh hưởng tới quan lộ của hai quan chức hàng đầu của Hà Nội, có kinh hoàng hay không thì còn phải chờ thêm nhiều tháng nữa.