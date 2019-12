Hoa Kỳ ‘trục xuất’ quan chức Trung Quốc

Chính phủ Mỹ đã bí mật trục xuất hai quan chức của đại sứ quán Trung Quốc, sau khi họ lái xe vào một căn cứ quân sự, Reuters đưa tin, dẫn nguồn từ New York Times.

Tờ báo của Mỹ hôm 15/12 đưa tin rằng một trong hai quan chức Trung Quốc bị nghi là nhân viên tình báo hoạt động dưới vỏ bọc ngoại giao.

New York Times đưa tin rằng quan chức Trung Quốc đã vi phạm an ninh tại một căn cứ ở Virginia hồi mùa thu, và chỉ dừng xe sau khi các xe chữa cháy được sử dụng để chặn đường họ.

Theo Reuters, phát ngôn viên của Cục Điều tra Liên bang Mỹ từ chối bình luận. Bộ Ngoại giao Mỹ không hồi đáp ngay trước yêu cầu bình luận.

Dù chưa có lý do chính xác về việc quan chức Trung Quốc lái xe vào căn cứ ở Norfolk, Virginia, các quan chức Mỹ tin rằng họ làm vậy để thử nghiệm tình hình an ninh tại căn cứ, theo New York Times.

Khi ngừng lái, tin cho hay, quan chức Trung Quốc nói với các bảo vệ của căn cứ rằng họ bị lạc.

Vài tuần sau đó, hôm 16/10, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra các luật lệ mới đối với các nhà ngoại giao Trung Quốc, theo đó yêu cầu họ phải thông báo cho Bộ này trước khi họ có bất kỳ cuộc gặp nào với các quan chức địa phương, tiểu bang cũng như với các viện nghiên cứu và giáo dục.

Theo Reuters, Mỹ trong những năm qua đã tăng cường nỗ lực ngăn chặn trước các quan ngại về việc do thám của Trung Quốc ở Hoa Kỳ.