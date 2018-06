Vụ án lớn giả danh quân đội giữa thủ đô

Báo Tuổi trẻ, và nhiều tờ báo khác trong nước, ra ngày 20/6 tiết lộ về một vụ án lớn rất kỳ lạ, hấp dẫn, nhưng sau đó không có tin gì tiếp theo. Đến nay vẫn không thấy vụ án bị khởi tố. Đây là điều bí hiểm cần tìm hiểu.

Bản tin lọt lưới nói lên những điều gì?

Xin tóm tắt: Tại quận Từ Liêm, thủ đô Hà nội, từ đầu năm 2016, có một nhóm người do Hoa Hữu Long, 54 tuổi, tốt nghiệp đại học xây dựng, cùng vợ là Cao Thị Kim Loan 48 tuổi, và một số bạn, là Nguyễn Minh Sơn 47 tuổi sống ở quận Cầu Giấy, Mạc Phúc Hải 54 tuổi sống ở quận Ba Đình cùng Phùng thị Thanh Hoa 40 tuổi sống ở quận Từ Liêm, Đậu Thị Hương 49 tuổi sống ở phường Khương Thượng, tự nhận là người của một công ty lớn trực thuộc bộ Quốc Phòng mang tên « Tập đoàn Đông Dương » chuyên làm nhiệm vụ thầu những dự án lớn của Nhà nước, rất cần tuyển người cho công ty, có lương cao, phụ cấp hậu hỹ. Chúng cũng có quan hệ lừa đảo với các công ty dân sự.

Nhóm người này in ra đủ các giấy tờ cần thiết của Công ty và Tập đoàn Đông Dương, kiếm và may đủ loại quân phục với các bộ quân hàm, huân chương như thật.

Hoa Hữu Long mang quân phục và quân hàm Thiếu tướng quân đội làm việc tại Bộ Quốc phòng, Đậu Thị Hương không nghề nghiệp đóng vai Đại tá rồi Thiếu tướng Công An biệt phái tại tập đoàn, những người khác đều là sĩ quan với đủ loại giấy tờ chứng minh thư giả.

Theo điều tra ban đầu, suốt trong 2 năm rưỡi hoành hành trên đất thủ đô và vùng lân cận, nhóm này đánh lừa được gần 1 ngàn người nhẹ dạ cả tin nộp tiền để mong có được công ăn việc làm khá giả trong công ty và Tập đoàn ma này. Ai cũng hy vọng được làm việc trong cơ quan kinh tế của bộ Quốc phòng, vừa có uy tín lại có lương cao.

Mỗi người xin việc phải chi từ 65 đến 150 triệu. Các món tiền này được thu mà không cấp biên lai, viện cớ đây là tập đoàn lớn của bộ Quốc phòng, phải giữ bí mật quân sự. Nhóm này đã thu và chia nhau số tiền chừng 14 tỷ đồng.

Vụ án lớn có nhiều tội phạm và hàng ngàn nạn nhân bị lừa gạt kéo dài hơn 2 năm ở giữa thủ đô Hà Nội cho ta thấy điều gì và đặt ra nhiều câu hỏi lớn.

Vì sao bộ máy an ninh đông đảo từ thành phố xuống các quận huyện, phường xã, hàng vạn sỹ quan và nhân viên an ninh, từ cấp tướng, đại tá, thượng tá, trung tá đến hàng ngàn sĩ quan cấp úy và quân lính an ninh rải khắp nơi lại tê liệt cảnh giác, để nhóm này hoạt động lừa đảo một thời gian dài đến vậy, làm hại cho nhiều dân lành đến vậy, đến gần đây mới bị phát hiện.

Suốt hơn 2 năm, nhóm này ngang nhiên hoạt động.

Tại cuộc họp quốc hội mới đây, không một đại biểu nào nhắc đến vụ án lớn này. Ủy ban phòng chống tham nhũng trung ương vừa có phiên họp quan trọng cũng không nhắc gì đến vụ án lớn này! Đây là một điều bí hiểm.

Ở các nước dân chủ văn minh, giữa thủ đô, để xảy ra vụ án lớn kéo dài làm thiệt hại cho nhiều công dân đến vậy, chắc chắn chủ tịch thành phố, tư lệnh thủ đô và giám đốc công an đã bị mất chức và chịu kỷ luật rất nghiêm. Cả đến Bộ trưởng quốc phòng và Bộ trưởng công an cũng có phần trách nhiệm.

Để xem một vụ án quan trọng về chính trị và hình sự như thế đến bao giờ mới bị khởi tố và xét xử.