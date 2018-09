Hạ viện Mỹ thông qua việc giảm thuế mở rộng

Đảng Cộng hòa đã đẩy nhanh việc mở rộng đạo luật thuế mới qua Hạ viện để kết thúc phiên họp cuối cùng trong năm trước khi họ rời Washington DC để gặp gỡ các cử tri trong kỳ bầu cử giữa kỳ sắp tới. Dự luật này sẽ quy định việc cắt giảm thuế cho cá nhân và doanh nghiệp nhỏ trở thành vĩnh viễn.

Dự luật đã được thông qua ở Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát với tỷ lệ 220-191. Đây là đề xuất cắt giảm thuế thứ hai mà các lãnh đạo Cộng hòa thúc đẩy trong vòng chưa tới một năm. Các dân biểu hầu hết đều bỏ phiếu theo lập trường đảng phái. Phe Dân chủ tiếp tục chống đối mạnh mẽ việc giảm thuế với lý do rằng nó làm lợi cho các doanh nghiệp và người giàu trong khi tăng gánh nặng lên tầng lớp thu nhập trung bình.

Tuy nhiên, một số dân biểu Cộng hòa hiện đang đối mặt với trận chiến tái tranh cử khó khăn tại những bang thành trì của Đảng Dân chủ như New York và New Jersey, đã bỏ phiếu chống dự luật – đi ngược lại lập trường của Đảng Cộng hòa. Các dân biểu này đang chật vật giữ ghế ở những khu vực ngoại ô giàu có và trí thức nơi Tổng thống Donald Trump không được ủng hộ.

Triển vọng cho dự luật này ở Thượng viện rất u ám do phe Cộng hòa chỉ nắm thế đa số khít khao và do quan ngại về nguy cơ bùng nổ thâm hụt ngân sách do cắt giảm thuế mà không có nguồn thu thay thế.

Đợt soạn thảo lại các mã thuế sâu rộng của Đảng Cộng hòa đã được Quốc hội vội vã thông qua hồi cuối năm ngoái và được ông Trump ký ban hành thành luật để để lại thành tựu dấu ấn trong nhiệm kỳ của ông. Đạo luật này dự kiến sẽ khiến ngân sách Mỹ thâm hụt thêm 1.500 tỷ đô la trong vòng 10 năm.