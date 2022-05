Góc nhìn mới của ba tác giả viết về các cuộc chiến tại Việt Nam

Một cuộc hội thảo của các nhà nghiên cứu từ Hoa Kỳ và Canada cho thấy một góc nhìn mới về các cuộc chiến ở Việt Nam, từ vai trò của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản lãnh đạo trong việc đánh bại quân đội Pháp năm 1954, những sai lầm của lực lượng Việt Minh trong thời kỳ Nam bộ Kháng chiến, đến sự thăng trầm của chính quyền miền Nam Việt Nam và nỗ lực can thiệp của Trung Quốc vào chính quyền của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu.

Trong quyển sách mới xuất bản của ông McHale có tựa đề “The First Vietnam War: Violence, Sovereignty, and the Fracture of the South, 1945-1956” (Tạm dịch: Chiến tranh Việt Nam lần thứ nhất: Bạo lực, Chủ quyền và Sự tan rã của miền Nam, 1945-1956), ông phát họa một khối đại đoàn kết toàn dân dưới lời kêu gọi giải phóng của Mặt trận Việt Minh trong công cuộc giành lại chủ quyền dân tộc từ tay Pháp thời bấy giờ. Tuy nhiên, tới năm 1947, sức mạnh đoàn kết kháng chiến ấy tan vỡ, để rồi chiến tranh tại miền Nam Việt Nam đã trở thành một cuộc nội chiến mà nguyên do là từ các yếu tố như sắc tộc, tôn giáo, quyền lực, bạo lực...

Tác giả Shawn McHale nói:

“Câu chuyện ở đây rất thú vị bởi vì những người cộng sản kháng chiến hơi chậm chạp trong việc rút ra bài học từ những sai lầm của mình. Và cuối cùng, trên thực tế, họ không thể làm gì để giành lại thế chủ động và giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh giành miền Nam”.

Phó giáo sư McHale cũng đề cập đến việc người Pháp đã cực kỳ thành công trong chiến thuật chia để trị giữa người Việt và người Khmer ở Nam Bộ, đồng thời đi sâu phân tích cuộc xung đột ở đồng bằng sông Cửu Long giữa các nhóm vũ trang phi-cộng sản, nhóm tự vệ, nhóm cộng sản kháng chiến, các nhóm tôn giáo chính trị...Ông nói: “Từ năm 1953 trở đi, ở miền nam cuộc kháng chiến do cộng sản lãnh đạo coi như lao dốc. Họ cố gắng gượng dậy nhưng họ thực sự không thể làm được điều đó”.

Việt Nam Cộng hòa không tệ, nhưng đã thua cuộc

Trong tác phẩm “Drawn Swords in a Distant Land: South Vietnam Shattered Dreams, (tạm dịch “Đấu Kiếm nơi vùng đất xa: Những ước mơ tan vỡ của Miền Nam Việt Nam), tác giả George Veith cho thấy sự thăng trầm của chính quyền miền Nam Việt Nam.

Với Drawn Swords, tác giả đã đưa ra góc nhìn mới về miền Nam Việt Nam, lập kỷ lục và đưa ra chi tiết đầu tiên về những thành công và thất bại của các chính trị gia trong cuộc thử nghiệm được gọi là nền Việt Nam Cộng hòa.

Chủ điểm của sách là nghiên cứu những nỗ lực của Nam Việt Nam dù đã hết sức gian khổ để có một nền độc lập nhưng cuối cùng vẫn thất bại.

Tác giả George Veith phác thảo những thành tựu kinh tế xã hội chính trị và ngoại giao và cũng như những thất bại, và những gì xảy ra sau khi Tổng thống Ngô Đình Diệm bị đảo chính năm 1963, sự hình thành của nền Đệ nhị Cộng hòa vào năm 1967 dưới chính quyền của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cho đến khi miền Nam sụp đổ vào tháng 4/1975.

“Về cơ bản, họ đang cố gắng chuyển từ một chế độ độc tài quân sự sang một chính phủ hợp hiến, biến những người nông dân nghèo khó không ruộng đất thành một xã hội sở hữu, tái cấu trúc công ty, hệ thống kinh tế của đất nước để áp dụng một hệ thống định hướng thị trường, thiết lập pháp quyền và nâng cao nền dân sự xã hội,” ông Veith nói về thành tựu của nền Đệ nhất Cộng hòa.