Giải Pulitzer 2020: Anchorage News đoạt giải Phục vụ Cộng đồng, Reuters chiếm giải nhiếp ảnh

Báo Anchorage Daily News ở bang Alaska cùng hợp tác với tổ chức phi chính phủ ProPublica- chuyên đào tạo các nhà báo điều tra, đã đoạt giải Pulitzer ở thể loại Phục vụ cộng đồng nhờ loạt bài phóng sự phơi bày thực trạng 1/3 các ngôi làng ở bang Alaska không được cảnh sát bảo vệ, trong khi hãng tin Reuters đoạt giải nhiếp ảnh phóng sự nhờ bộ ảnh gây ấn tượng về các cuộc biểu tình bạo động ở Hong Kong hồi năm ngoái.

Giải Pulitzer ở thể loại Phục vụ Cộng đồng thường là giải danh giá nhất trong 15 thể loại báo chí.

Báo Courier-Journal ở Luoisville, Kentucky, đoạt giải Pulitzer ở thể loại Tin Nóng nhờ đưa tin kịp thời về vụ Thống đốc Matt Bevin vào giờ chót ân xá cho hàng trăm người trước khi ông từ chức.

Tờ The New York Times đã chiếm một lúc 3 giải Pulitzer chính năm nay ở hạng mục Điều tra, Bình luận và Tin quốc tế. Nhà báo Brian M. Rosenthal đoạt giải hạng mục Điều tra với phóng sự về nghề lái taxi tại thành phố New York.

Ở hạng mục Bình luận, bài viết của nhà báo Nikole Hannah-Jones nhận giải nhờ tôn vinh sự đóng góp của người Mỹ da màu,.The New York Times còn được trao giải Tin quốc tế với loạt bài viết về chính phủ Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Các cuộc biểu tình ở Hong Kong để phản đối luật dẫn độ và những cảnh người biểu tình bị rượt đuổi trên đường phố đã giúp các phóng viên ảnh của hãng tin Reuters sáng tác được những bộ ảnh gây ân tượng, đoạt giải Pulitzer về ảnh phóng sự.

Ông Stephen J. Adler, tổng biên tập Reuters nói:

“Các phóng viên nhiếp ảnh của chúng tôi đã thu được vào ống kính quy mô của các cuộc biểu tình ở Hong Kong. Những bức ảnh của họ thật đẹp, làm cho người xem bị ám ảnh, thật là những bức ảnh sâu sắc đáng nhớ.”

Ở hạng mục Tin tức trong nước, tờ Seattle Times đã đoạt giải nhờ loạt bài phơi bày lỗi thiết kế của chiếc máy bay Boeing 737 Max dẫn đến 2 vụ rơi máy bay khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Giải Pulizer là giải cao quý nhất cho ngành báo chí. Giải này đã được trao từ năm 1917, khi nhà xuất bản Joseph Pulitzer thành lập giải trong di chúc của ông. Mọi năm thì giải Pulitzer được loan báo tại Đại học Columbia ở New York. Đây là lần đầu tiên, giải Pulitzer được công bố trực tuyến vì dịch corona.