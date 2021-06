EU kêu gọi mở cuộc điều tra COVID minh bạch, không bị can thiệp

Các lãnh đạo châu Âu ngày 10/6 kêu gọi có một cuộc điều tra tự do để truy lùng nguồn gốc đại dịch COVID vốn được xác nhận đầu tiên tại Vũ Hán, Trung Quốc, trong lúc cuộc điều tra của Tổ chức Y tế Thế giới vào đầu năm nay bị nhiều chỉ trích.

Cuộc điều tra của WHO hồi tháng Giêng, tháng Hai “không hiệu quả và không đi đến kết quả”, phải bộ của Mỹ tại Liên hiệp quốc tuyên bố vào tháng trước và kêu gọi tiến hành cuộc điều tra thứ nhì kịp thời, minh bạch và dựa vào bằng chứng.

“Các nhà điều tra cần được tiếp cận đầy đủ với những gì cần thiết để thật sự tìm ra nguồn gốc của đại dịch này,” chủ tịch Ủy ban châu Âu, Ursula von der Leyen, tuyên bố tại cuộc họp báo ở Brussels.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu, Charles Michel, nói “Thế giới có quyền được biết chính xác những gì đã xảy ra để rút ra bài học” và cho biết EU ủng hộ mọi nỗ lực.

Văn bản dự thảo sẽ được thông qua tại thượng đỉnh Mỹ-EU vào tuần tới có đoạn viết: “Chúng tôi kêu gọi cuộc nghiên cứu giai đoạn hai do WHO triệu tập minh bạch, dựa vào chứng cớ và do các chuyên gia dẫn đạo để tìm hiểu nguồn gốc COVID-19, không bị can thiệp.”

Tổng thống Mỹ Joe Biden tháng trước cho hay tình báo Hoa Kỳ đang điều tra các giả thuyết khác nhau kể cả khả năng virus bị rò rỉ từ một phòng thí nghiệm ở Trung Quốc.

Phúc trình của WHO sau cuộc điều tra đầu năm nay nói rằng virus có thể truyền sang người từ loài dơi thông qua một động vật trung gian và rằng rất khó có khả năng virus bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm.

Các nhà ngoại giao EU cho rằng hậu thuẫn của khối này đối với một cuộc điều tra mới chủ yếu mang tính biểu tượng vì EU sẽ không trực tiếp tham gia.