Giang hồ ‘Đường Nhuệ’ xộ khám trong bối cảnh nào

Vụ đầu gấu 49 tuổi Nguyễn Xuân Đường, còn được gọi là Đường ‘Nhuệ’, bị bắt ở Thái Bình cùng vợ và một số đàn em khác thu hút sự chú ý vô cùng lớn của dư luận trong hai tuần qua. Chỉ cần điểm qua vài bài đăng trên Facebook của truyền hình VTC đã thấy sức nóng của vụ việc.

Video ‘[h]àng xóm kể bị Đường 'Nhuệ' đánh đập, doạ giết ngay tại trụ sở công an’ được trên năm triệu lượt xem cùng gần 8.000 chia sẻ. Clip ‘[m]ặc dù làm công an nhưng con trai chủ doanh nghiệp Lâm Quyết vẫn bị đàn em Đường Nhuệ đuổi đánh’ có hai triệu lượt xem, hơn 9.000 chia sẻ và trên 5.000 bình luận. Video ‘Vợ Đường Nhuệ livestream chửi bới cán bộ, làm loạn tại Sở Tư pháp TP. Thái Bình’ thu hút hơn bốn triệu lượt người theo dõi cùng hơn 14.000 bình luận.

Trong video phát trực tiếp từ Sở Tư pháp Thái Bình về chuyện không được tham gia đấu giá một số lô đất hồi tháng 7/2019, bà Nguyễn Thị Dương, 40 tuổi, từ chỗ xưng tôi chuyển sang mày tao và nói: “Làm người phải có một tí lương tâm chứ còn đừng vì tiền mà bán rẻ lương tâm. Cả một đời đi làm việc mà để thế này ô uế lắm, nghe chưa… Đời còn dài lắm, luật nhân quả không bỏ một ai.”

Trong video người ta cũng nghe tiếng con của bà Dương nói với một người “trước chú hay đến nhà cháu lắm nhỉ” và rằng người đó giờ “giở trò”. Theo báo chí Việt Nam, người trả lời bà Dương trong video phát trực tiếp, ông Phạm Văn Hiệp cũng đã bị bắt vì được cho là có liên quan tới cặp vợ chồng Dương và Đường. Ông Hiệp, Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tỉnh Thái Bình bị tạm giam cùng một nhân viên của trung tâm và hai nhân viên quản lý đất đai khác.

Đối với ông Đường, một đoạn ghi âm ông này doạ giết một chủ doanh nghiệp, người nợ tiền tay giang hồ, cũng được đăng tải: “Bố mày bắt được mày bố chặt chân mày ngay ngày đấy [khi ông Đường đi tìm ‘con nợ’] con chó hiểu không… Bố mày kể cả bố mày ăn thịt mày luôn. Tao xác định luôn một thằng em tao lên đường… Bố mày chơi đến cỡ nào mày biết rồi.”

Hiện giờ cuộc điều tra đang diễn ra và cho tới nay mới chỉ xác định được ông Đường “chơi đến cỡ” giám đốc trung tâm dịch vụ đấu giá tỉnh. Nhưng trong tin đăng trên Facebook về vụ bắt các nhân viên công quyền liên quan, Báo Công an Nhân dân cũng ghi “hiệu quả từ chủ trương Giám đốc CAT không phải là người địa phương🧐😍”. Giám đốc công an Thái Bình hiện nay là Thượng tá Nguyễn Thanh Trường, 45 tuổi, người nhậm chức hồi tháng 11/2019. Trang tin VietNamNet viết thêm: “Trước khi được điều động và bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, Thượng tá Nguyễn Thanh Trường là Phó cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng. Thượng tá Nguyễn Thanh Trường sinh năm 1974, quê Hải Dương.”

Ông Trường nhậm chức chỉ một tháng sau khi có tin trên báo chí về chuyện Phó Giám đốc Công an Thái Bình, Đại tá Trịnh Đình Thành, được thăng chức giám đốc thay chỗ của Đại tá Nguyễn Văn Minh. Ông Minh từng là phó giám đốc Công an Hưng Yên cho tới khi về Thái Bình hồi tháng 11/2016 và tới tháng 10/2019 đã về thay vị trí ông Trường bỏ trống ở cục cảnh sát quản lý trại giam. Không có giải thích nào về chuyện tại sao ông Trường lại không về thay thế vị trí của ông Minh ngay mà phải hơn một tháng sau mới được cử về thay Đại tá Thành.

Trong diễn biến mới nhất, Thượng tá Cao Giang Nam, Phó Giám đốc Công an Thái Bình, người được cho là đã ký quyết định huỷ điều tra vụ ông Đường và đàn em bị cáo buộc đánh người gây thương tích ngay tại trụ sở công an phường hồi năm 2014 đã có quyết định chuyển công tác, theo báo Lao Động. Trước đó tờ này cũng đã từng bình luận “xã hội đen không thể hoạt động nếu không có chống lưng, hoặc làm ngơ từ phía cơ quan chức năng”.

Vụ việc ở Thái Bình cũng xảy ra trong bối cảnh Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam đang tới gần. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mới đây được báo chí dẫn lời nói chọn nhân sự cần tránh tình trạng “cua cậy càng, cá cậy vây”. Không rõ ông Trọng có ý thức được rằng đảng của ông ngang như con cua và cái càng của nó chính là lực lượng công an. Nếu như nhiều đơn thư tố cáo vợ chồng Dương, Đường rơi vào hố đen thì nhiều khiếu nại của người dân đòi những quyền căn bản cũng bị cái càng công an quắp xuống hố hết cả. Đất nước có Dương, Đường như ngày hôm nay không phải không có công của ông tổng bí, người dùng tư duy của thế kỷ 19 để trị nước trong thế kỷ 21.