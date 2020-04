‘Đường Nhuệ’ và liên minh ‘đỏ và đen’

Trân Văn



Tuần này, báo chí Việt Nam tiếp tục nhấn ông Nguyễn Xuân Đường và vợ là bà Nguyễn Thị Dương xuống bùn. Cặp vợ chồng vốn là những “doanh nhân thành đạt” ở tỉnh Thái Bình, nổi như cồn trong nhiều năm vì giàu có, sang trọng, quan hệ mật thiết với đủ mọi giới, từ viên chức nhiều cấp, tới văn nghệ sĩ, các nhà sư,… và “tử tế” tới mức được báo chí Việt Nam xưng tụng là… Bồ tát, giờ đang bị chính báo chí tô vẽ lại như những con quỷ khát máu, mức độ càn rỡ vượt xa khả năng tưởng tượng của nhiều người.

Giờ thì thiên hạ đã rõ, tại sao ông Đường – hỗn danh Đường Nhuệ và vợ - hỗn danh Dương Đường, lại giàu nhanh đến mức nứt đố, đổ vách và có thể lũng đoạn Thái Bình đến mức đáng kinh ngạc như vậy! Không có các viên chức hữu trách từ địa phương đến trung ương chống lưng, chắc chắn cặp vợ chồng này không thể dễ dàng thắng như chẻ tre trong các cuộc đấu giá công thự, công thổ, cho vay nặng lãi rồi thâu tóm sản nghiệp của con nợ, kháng cự thì bắt, đánh, kể cả hành hung nạn nhân ngay trong trụ sở công an (1)…

Cho dù chẳng phải bây giờ thiên hạ mới biết sự hỗn loạn trong đánh giá, nhận định của báo chí Việt Nam nhưng biến trùm du đãng cát cứ một vùng, phát triển sự nghiệp cả bằng thu tiền vận chuyển người chết… thành Bồ tát rồi biến Bồ tát thành ác quỷ vẫn làm người ta cảm thấy chua chát. Chu Mộng Long than: Những bài viết tung hô Bồ tát đã bị gỡ gần như sạch sẽ. Thấy… thương báo chí của ta, xoay sở đến điên cuồng trong thời buổi ôn dịch. Họ xứng đáng được âm phủ tài trợ (2)!

Song đó chưa phải là “lõi” của scandal Đường Nhuệ - Dương Đường. Giống như nhiều người sử dụng mạng xã hội, Lưu Trọng Văn cũng tin rằng, nếu không được nhiều thế hệ lãnh đạo tỉnh Thái Bình, đặc biệt là lãnh đạo công an bảo kê, cặp vợ chồng này không thể “làm vương, làm tướng” đến mức như vậy. Đặc biệt, những tấm ảnh mà cặp vợ chồng này chụp cùng cựu Chủ tịch Nhà nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc,… rồi sử dụng như những phương tiện để khoa trương thanh thế đều… có giá hết!

Ông Văn lưu ý đến điều đã râm ran từ lâu trong dân gian - nhận tiền của các loại doanh nhân để sắp xếp “đội hình đẹp”, bắt tay, nhận bằng khen, kề vai sát cánh với các lãnh đạo thuộc hạng “tứ trụ” kèm thắc mắc: Đây là “trò mèo” dân đã biết từ lâu, chẳng lẽ các quan hạng “tứ trụ” ngớ ngẩn tới mức không biết? Không biết hay giả vờ không biết? Về nguyên tắc, khi đã có nhu cầu mua danh thì sẽ có sắp xếp bán danh và có… cò. Thằng mua danh tội một thì thằng bán danh tội mười (3).

Facebooker Mạc Văn Trang xem scandal Đường Nhuệ - Dương Đường là bằng chứng của “loạn giá trị” do “thể chế bất minh” khiến người ta có thể phất lên nhờ làm ăn kiểu xã hội đen, hệ thống công quyền mù – câm – điếc! Cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” rõ ràng đã bị vô hiệu hóa! Trong hàng chục năm, dân chúng hoàn toàn bất lực “các tố cáo không có kết quả”. Giờ nếu Đường Nhuệ - Dương Đường trở thành bị can chỉ là “phe nọ đánh phe kia” thì nhân dân cũng chả hi vọng gì (4)!

Cũng với quan điểm như đã kể, Thuan Van Bui xem scandal Đường Nhuệ - Dương Đường là một trong nhiều bằng chứng của “mối quan hệ cộng sinh giữa xã hội đen và xã hội đỏ” vốn rất khăng khít, đôi bên cùng dựa vào nhau để hưởng lợi và… “phát triển”. Thuan tin rằng, vụ án Đường Nhuệ - Dương Đường chỉ là… đập sân sau của đồng đội. Đường Nhuệ - Dương Đường chỉ lâm nạn khi những cá nhân lãnh đạo Công an Thái Bình nghỉ hưu hoặc chuyển công tác đến nơi khác và tỉnh này có Giám đốc Công an mới.

Thuan gợi ý để mọi người ngẫm nghĩ: Vì sao cặp vợ chồng từng sống ở Nga, quay về Việt Nam năm 2008, khởi nghiệp bằng cầm đồ, cho vay nặng lãi, bảo kê, đòi nợ thuê,… sau đó lấn sang kinh doanh nhà hàng, khách sạn, vận tải, đầu thầu dự án, bất động sản,... dù hết sức càn rỡ trong cả thập niên mà vẫn vô sự rồi thanh danh, sự nghiệp tan nát chỉ vì một vụ “cố ý gây thương tích” mà tính chất, mức độ nghiêm trọng chẳng đáng là bao so với trước đó?

Theo Thuan, vụ án Đường Nhuệ - Dương Đường chỉ là “bình mới rượu cũ”, thay liên minh đỏ - đen này bằng liên minh đỏ - đen khác. Động cơ chỉ là tranh ăn. Vừa được ăn, vừa có tiếng vang, mị được dân nên mới rầm rộ như vậy! Xã hội đen và xã hội đỏ không chỉ dựa vào nhau, hỗ trợ nhau để cướp bóc, chia chác mà còn tích cực bảo vệ lẫn nhau. Xã hội đỏ làm ngơ để xã hội đen làm càn và khi cần, xã hội đen xông lên phía trước để giúp xã hội đỏ cưỡng chế, thu hồi đất, đàn áp phản kháng, giải tán biểu tình (5)…

Scandal Đường Nhuệ - Dương Đường là dịp Thu Hà điểm lại hàng loạt scandal khác kéo dài từ đầu thập niên 2000 đến nay trên khắp Việt Nam: Năm Cam được hàng loạt viên chức đủ cấp, đủ ngành, đặc biệt là công an đỡ đầu. Do công an là “thanh gươm và lá chắn” cho đảng, lãnh đạo công an trở thành những “ông thần” bảo trợ cho xã hội đen. Không có giám đốc công an nhiều tỉnh thì không có những ông trùm trở thành “doanh nhân thành đạt”.

Thu Hà thở dài: Nhờ công an - xã hội đỏ bảo kê, số lưu manh – xã hội đen “thành đạt” nhiều không kể xiết. Năm năm một nhiệm kỳ, cứ mỗi năm năm, hệ thống chính trị lại cho ra “các trùm của những ông trùm” hùng cứ ở các địa phương. Những Vũ “Nhôm”, Út “Trọc”, Đường “Nhuệ”… mới lại xuất hiện. Vây cánh “các trùm của những ông trùm” thất thời sẽ bị trừng phạt để lấy điểm, nhân dân lại vô tư, hả hê trút bỏ phẫn uất của ngày hôm qua rồi sau đó tiếp tục tự nguyện làm những con lừa cho chế độ (6).

