Dân biểu Thụy Sĩ: ‘Ông Tô Lâm nên trả tự do cho bà Trần Thị Nga’

Bà Anne Marie Von Arx-Vernon, Dân biểu tiểu bang Geneve của Thụy Sĩ, nói với VOA rằng Bộ Công an Việt Nam nên trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho tù nhân lương tâm Trần Thị Nga.

Trong lá thư gởi Bộ trưởng Bộ công an Tô Lâm vào tháng trước, Dân biểu Arx-Vernon đã yêu cầu trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho nhà hoạt động Trần Thị Nga, kêu gọi giới chức trách tôn trọng quy tắc của LHQ trong việc đối xử với tù nhân lương tâm, cũng như yêu cầu ngưng việc chuyển trại bà Nga đến những nơi xa gia đình.

Bà Arx-Vernon trả lời phỏng vấn VOA bằng tiếng Pháp qua lời thông dịch của ông Nguyễn Đăng Khải, thành viên Uỷ ban Thụy Sĩ – Việt Nam Cosunam.

“Tôi đã gửi một bức thư cho ông Bộ trưởng (Bộ Công an Việt Nam) và tôi muốn sẵn sàng dấn thân để giúp đỡ, an thiệp cho mọi trường hợp của tù nhân lương tâm tại Việt Nam. Mỗi lần họ cần đến tôi thì tôi sẵn sàng can thiệp, làm mọi cách để kêu gọi chính phủ Thụy Sĩ can thiệp, đặc biệt là trường hợp bà Trần Thị Nga.”

Trong thư gửi ông Tô Lâm, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ, và ông Phạm Hải Bằng, Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sĩ, bà Arx-Vernon nhấn mạnh: “Chúng tôi viết thư ngỏ này đến ông sau khi được biết tin từ những nguồn khả tín về điều kiện giam cầm khắc nghiệt của bà Trần Thị Nga, công dân Việt Nam, người đang chịu mức án 9 năm tù tại trại Gia Trung, tỉnh Gia Lai, cách nơi thường trú của bà hơn 1300 cây số.”

Dân biểu Tiểu bang Geneve đồng thời là người đại diện Nhóm Bảo vệ quyền con người và Đấu tranh chống hành hung phụ nữ lên án việc chính quyền Việt Nam sách nhiễu bà Nga trong trại giam: “Ngày 17/8, qua trung gian người thân, bà (Nga) đã báo cho chúng tôi biết là bà đã bị người cùng phòng giam đánh đập dã man và hăm dọa sát hại.”

“Tôi nghĩ bản án 9 năm tù của bà Nga, bị giam ở nhà tù xa nhà 1300km là bản án phi pháp. Bà Nga không có tội gì mà phải bị bản án quá nặng nề như vậy. Cộng đồng Việt Nam tại Thụy Sĩ những năm qua rất quan tâm đến tình hình Việt Nam, nhất là sau thảm họa môi trường Formosa, các vụ cướp đất của dân oan, an toàn thực phẩm, nền giáo dục bị xuống cấp…”

Bà Trần thị Nga, 41 tuổi, bị bắt ngày 21/1/2017 với cáo buộc là có các hành vi “phỉ báng chính quyền” và “gieo rắc tư tưởng phản động.”

Tổ chức Ân Xá Quốc Tế hôm 25/10 phát đi thư ngỏ khẩn cấp kêu gọi mọi người trên thế giới viết thư gửi cho tân Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị trả tự do cho tù nhân lương tâm Trần Thị Nga, người đang gặp nguy hiểm trong trại giam.

Theo Ân Xá Quốc Tế, viên chức trại giam Gia Trung, tỉnh Gia Lai, gần đây thông báo bằng miệng với gia đình bà Nga rằng bà bị kỷ luật vì “không tuân thủ quy định của trại giam.”