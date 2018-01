Dân biểu Mỹ quan tâm tới Việt Nam không tái tranh cử

Một dân biểu Mỹ từng nhiều lần phát biểu về các vấn đề liên quan tới Việt Nam, hôm 8/1, thông báo quyết định không tái tranh cử vào tháng 11 năm nay.

Ông Ed Royce, hiện còn làm Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, cho biết rằng với sự ủng hộ của vợ ông, bà Marie, ông quyết định không tiếp tục chạy đua trở thành người đại diện cho địa hạt 39 của California, nơi có đông người Việt sinh sống, tại cơ quan lập pháp Mỹ.

Trong tuyên bố của mình, ông Royce viết: “Quận Cam sẽ luôn là nhà của tôi và Marie, và chúng tôi nóng lòng muốn ở bên cạnh tất cả những người bạn vào Tết Âm lịch, Ngày Người Mỹ gốc Hàn, Lễ độc lập 4/7 và nhiều sự kiện cộng đồng khác trong những năm tới”.

Dân biểu này từng đồng bảo trợ một dự luật kêu gọi Quốc hội Mỹ công nhận Tết Âm lịch của nhiều người Mỹ gốc Á và tầm quan trọng của các giá trị văn hóa và lịch sử của sự kiện này.

Trên trang Facebook chính thức của dân biểu Mỹ, nhiều người, trong đó có người Việt, đã để lại những lời bình luận cám ơn ông Ed Royce.

Một người có tên Ng Hoang viết: “Thật sự buồn khi biết tin, ông Ed. Chúng tôi sẽ nhớ ông, nhưng chúc ông mọi điều tốt đẹp nhất”.

Trong những năm trên cương vị dân biểu đại diện cho địa hạt có nhiều người Mỹ gốc Việt, ông Royce đã không ít lần lên tiếng thay cho họ về các vấn đề liên quan tới Việt Nam.

Mới đây nhất, hôm 4/1, ông đã bình luận về việc Bộ Ngoại giao Mỹ đưa nhiều nước trở lại danh sách các quốc gia cần đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo, nhưng không có Việt Nam.

Thông cáo có đoạn: “Tôi phiền lòng vì Việt Nam một lần nữa lại không bị đưa vào danh sách trong năm nay. Người dân Việt Nam tiếp tục bị vi phạm về tự do tôn giáo và các quyền khác. Hoa Kỳ không bao giờ nên ngưng điểm tên các nước vi phạm như thế”.

Ông Royce từng trở thành tâm điểm chỉ trích của báo chí nhà nước Việt Nam sau khi ông lên tiếng kêu gọi tự do và nhân quyền ở quốc gia Đông Nam Á này.

Tờ Công an Nhân dân thuộc lực lượng công an Việt Nam từng công kích dân biểu này vì bảo trợ cho dự luật HR 4254 mà báo này nói là “nhằm ngăn cấm cán bộ, đảng viên Việt Nam bị cho là 'có hành động vi phạm nhân quyền' không được đến Hoa Kỳ với bất cứ lý do gì”.

Tờ báo viết: “Ở đây ngoài sự quy chụp 'hành động vi phạm nhân quyền' như cái cách mà một số dân biểu Hạ viện Mỹ cùng những kẻ chống đối, thù địch với Việt Nam vẫn vin cớ vu cáo, xuyên tạc thì nó còn lộ rõ những suy nghĩ hết sức thiển cận và vi phạm luật pháp quốc tế”.

Không chỉ nêu vấn đề tự do tôn giáo và nhân quyền ở Việt Nam, với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, ông Royce cũng lên tiếng về Biển Đông, chủ đề quan tâm của người Việt trong và ngoài nước.

Ông từng ca ngợi Philippines vì đã thách thức Trung Quốc bằng cách đưa quốc gia này ra Tòa Trọng tài Quốc tế.

Ông Royce cho rằng “việc Bắc Kinh từ chối tham gia tiến trình tranh tụng của tòa là điều cực kỳ thất vọng vì họ từng tham gia và được hưởng lợi từ các phán quyết quốc tế tại Tổ chức Thương mại Thế giới”.

“Sự hung hãn của Trung Quốc ở Biển Đông đã khiến nhiều nước trong khu vực lo ngại. Nỗ lực kiểm soát các tuyến đường biển quốc tế sống còn cần phải bị bác bỏ. An ninh và tự do hàng hải ở Biển Đông là mối quan tâm của mọi người”, ông nói.

Ngoài ông Ed Royce, Quốc hội Mỹ hiện có một số các dân biểu khác cũng quan tâm tới các vấn đề liên quan tới Việt Nam như ông Chris Smith hay Alan Lowenthal vì họ đại diện cho các địa hạt có đông người Mỹ gốc Việt.

Bà Loretta Sanchez, một nữ dân biểu cũng nhiều lần lên tiếng về các vấn đề của Việt Nam, năm 2016 quyết định không tái tranh cử vào Hạ viện mà chạy đua vào Thượng viện Mỹ, thay thế bà Barbara Boxer, một người cũng quan tâm tới các vấn đề của Việt Nam, nhưng thất bại.