Dân biểu gốc Việt Stephanie Murphy sẽ biểu quyết luận tội TT Trump

Dân biểu Stephanie Murphy, nghị sĩ gốc Việt duy nhất trong Hạ viện Hoa Kỳ, ngày thứ Ba loan báo bà sẽ biểu quyết ủng hộ luận tội Tổng thống Donald Trump vào ngày thứ Tư, khi toàn thể Hạ viện tiến hành một cuộc biểu quyết lịch sử mà tiền lệ gần đây nhất là năm 1998.

Hạ viện do Đảng Dân chủ lãnh đạo dự kiến sẽ thông qua hai điều khoản luận tội cáo buộc tổng thống của Đảng Cộng hòa lạm dụng quyền hành và cản trở Quốc hội trong những hành động của ông liên quan tới Ukraine.

Hiến pháp Hoa Kỳ trao cho Hạ viện thẩm quyền luận tội một tổng thống về “các tội đại hình và hành vi sai trái,” một phần trong quy định của Hiến pháp về việc kiểm tra và cân bằng quyền lực giữa các nhánh hành pháp, lập pháp và tư pháp của chính phủ liên bang.

Bà Murphy, nghị sĩ Dân chủ có lập trường ôn hòa đại diện một địa hạt bầu cử Quốc hội ở bang Florida, là một trong những nhà lập pháp cuối cùng chính thức khẳng định lập trường của mình vài giờ trước cuộc biểu quyết hệ trọng.

“Là người từng thoát khỏi chế độ cộng sản, tôi luôn trân quý sự thủy chung của nước Mỹ đối với nền pháp trị,” bà nói trong một phát biểu đăng trên Twitter. “Những bằng chứng trưng ra trong cuộc điều tra luận tội cho tôi thấy rõ rằng Tổng thống đã lạm dụng quyền hành của ông ấy và cản trở Quốc hội.”

“Đó là lí do vì sao tôi sẽ biểu quyết luận tội ông ấy.”

Phe Dân chủ Hạ viện cáo buộc ông Trump lạm dụng quyền hành của mình bằng cách yêu cầu Ukraine điều tra Joe Biden, cựu phó tổng thống Mỹ và là ứng cử viên hàng đầu của Đảng Dân chủ thách thức ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2020. Ông Trump cũng bị cáo buộc cản trở cuộc điều tra của Quốc hội về vấn đề này.

Các bản tin chiều tối ngày thứ Ba cho biết phe Dân chủ đã đạt đủ số lượng biểu quyết cần thiết để thông qua hai điều khoản luận tội. Ông Trump dự kiến sẽ trở thành tổng thống Mỹ thứ ba trong lịch sử bị luận tội.

Trước khi đưa ra loan báo chính thức, bà Murphy, tên tiếng Việt là Đặng Thị Ngọc Dung, nói với trang tin Florida Politics rằng bà đi đến quyết định của mình một cách thận trọng và đã nghiên cứu kĩ càng những dữ kiện xuất phát từ các cuộc điều trần và tài liệu, cũng như cân nhắc những kinh nghiệm cuộc đời của bà trong tư cách một người tị nạn và một công chức từng làm việc trong Bộ Quốc phòng Mỹ vào những năm 2000.

“Tôi nghĩ rằng mọi người Mỹ tin tưởng vào nền dân chủ của chúng ta phải lên án sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử của chúng ta,” bà được Florida Politics dẫn lời nói. “Vì thế, trong khi tôi đang nỗ lực tăng cường an ninh bầu cử và bảo vệ tiến trình dân chủ của chúng ta khỏi sự can thiệp của nước ngoài, tôi đã sốc khi thấy Tổng thống công khai mời nước ngoài can thiệp vào nền dân chủ của chúng ta.”

Bà cũng nói rằng bà coi việc luận tội không chỉ là về ông Trump, bởi vì nó nêu bật những hệ lụy sau này cho sự cân bằng quyền lực giữa nhánh lập pháp và hành pháp cho tất cả các Tổng thống và Quốc hội trong tương lai, theo Florida Politics.

Bà Murphy đang phục vụ nhiệm kì thứ hai trong Quốc hội và là một trong những tiếng nói có ảnh hưởng trong cánh ôn hòa của phe Dân chủ. Bà cũng được xem là ngôi sao đang lên trong đảng này.

Bà gây bất ngờ với chiến thắng bầu cử đầu tiên vào năm 2016 khi đánh bại một dân biểu Đảng Cộng hòa kì cựu. Bà làm nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ Mỹ gốc Việt đầu tiên và là người gốc Việt thứ hai đắc cử vào Quốc hội Hoa Kỳ.