Cựu thượng tá công an Lai Châu bị khai trừ đảng vì dùng bằng giả

Ông Thái Đình Hoài, cựu thượng tá công an tỉnh, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Lai Châu vừa bị khai trừ ra khỏi Đảng Cộng sản vì dùng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông giả. Ông Hoài từng được đưa vào diện “quy hoạch” để giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Hôm 2/1, đài VOV loan tin Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu vừa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với ông Hoài. Ông này cũng là Bí thư Chi bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Ngoài việc bị khai trừ khỏi đảng, ông Hoài còn bị cách hết chức vụ trong đảng như: ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Lai Châu, bí thư Chi bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, theo VOV.

Trước đó, ngày 13/11/2019, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, đã ký Quyết định kỷ luật thượng tá Hoài bằng hình thức tước danh hiệu công an nhân dân.

Đảng bộ Lai Châu cho rằng mức độ sai phạm của ông Hoài là “rất nghiêm trọng”, “ảnh hưởng tới uy tín của Đảng ủy và lực lượng Công an.”

Ông Thái Đình Hoài, 44 tuổi, Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), bị phát hiện sử dụng bằng cấp giả chỉ sau khi có đơn tố giác của công dân cho biết ông sử dụng bằng bổ túc THPT không hợp lệ ở Nghệ An năm 1994 “để vào ngành Công an và tiến thân”.

Ông Hoài từng công tác tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu, sau khi được cho là theo học lớp Đại học Cảnh sát, hệ tại chức.

TTXVN cho biết trước khi bị phát hiện dùng văn bằng giả, thượng tá Hoài đã được quy hoạch chức danh Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu.