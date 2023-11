Cưu ngoại trưởng Henry Kissinger qua đời, thọ 100 tuổi

Kissinger là tác giả nhiều quyển sách về chính trị và chính sách đối ngoại, trong đó có “American Foreign Policy – Chính sách đối ngoại Mỹ” (1969), “The White House Years – Những Năm trong Tòa Bạch Ốc” (1979), “Diplomacy – Ngoại giao” (1994), “Does America Need a Foreign Policy?: Toward a Diplomacy for the 21st Century- Liệu Hoa Kỳ có cần một chính sách đối ngoại? Hướng tới nền Ngoại giao Thế kỷ 21 (2001); Ending the Vietnam War: A History of America’s Involvement in and Extrication from the Vietnam War – Chấm dứt Chiến tranh Việt Nam- Lịch sử về sự tham gia của Mỹ, và rút ra khỏi chiến tranh Việt Nam (2003), “On China- Về Trung Quốc (2011),” và “World Order- Trật tự Thế giới” (2014).