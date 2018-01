Bộ Ngoại giao Mỹ bị chỉ trích vì CPC không có tên Việt Nam

Bộ Ngoại giao Mỹ tái liệt kê 10 nước vào danh sách ‘cần đặc biệt quan tâm’ chiếu theo Đạo luật Tự do Tôn giáo Quốc tế vì dính líu hoặc dung chấp các vi phạm về tự do tôn giáo, trong số này có 3 nước Châu Á.

Trung Quốc, Myanmar, Triều Tiên bị liệt kê vào danh sách cùng với Iran, Eritrea, Sudan, Ả Rập Xê Út, Tajikistan, Turkmenistan, và Uzbekistan.

Pakistan bị đưa vào ‘Danh sách Theo dõi đặc biệt’ vì các vi phạm nghiêm trọng về tự do tôn giáo.

“Bảo vệ tự do tôn giáo hết sức quan trọng đối với hòa bình, ổn định, và thịnh vượng. Việc liệt kê các nước vào danh sách ‘cần đặc biệt quan tâm’ về tự do tôn giáo nhằm cải thiện sự tôn trọng quyền tự do tôn giáo tại các nước đó,” thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ.

“Chúng tôi nhận thấy một số nước bị liệt kê đang nỗ lực cải thiện tôn trọng tự do tôn giáo, chúng tôi hoan nghênh các sáng kiến đó và mong đợi các cuộc đối thoại tiếp diễn,” thông cáo viết tiếp.

Ủy hội của Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế (USCIRF) có trụ sở tại thủ đô Washington DC cho rằng danh sách này chưa đủ vì thiếu tên Việt Nam.

Chủ tịch USCIRF, ông Daniel Mark, nói “Đưa các nước này vào danh sách CPC là bước quan trọng để đảm bảo rằng Mỹ tiếp tục ủng hộ tự do tôn giáo quốc tế. Dù USCIRF nhất trí về việc liệt kê 10 nước trong danh sách của Bộ Ngoại giao, nhưng danh sách này chưa đủ. Ngoại trưởng Mỹ Tillerson lẽ ra cũng nên liệt kê Cộng hòa Trung Phi, Nigeria, Pakistan, Nga, Syria, và Việt Nam vào danh sách này.”

Cùng ngày 4/1, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, dân biểu Ed Royce, ra thông cáo bày tỏ bất bình vì Việt Nam một lần nữa thoát khỏi danh sách CPC.

Thông cáo của ông Royce nhấn mạnh: “Tự do tôn giáo là nhân quyền cơ bản, nhưng vẫn còn rất nhiều người trên khắp thế giới bị đàn áp, tù đày và giết hại chỉ vì niềm tin tín ngưỡng của mình. Là người Mỹ, nhiệm vụ của chúng ta là phải lên tiếng cho những người không có tiếng nói. Chính quyền Mỹ đã làm đúng khi đưa việc này lên làm ưu tiên. Việc tái liệt kê Burma (Myanmar) là quốc gia cần đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo là đặc biệt thỏa đáng vì nạn thanh trừng sắc tộc của quân đội nước này đối với người Hồi giáo Rohingya. Tuy nhiên, tôi bất bình khi thấy rằng một lần nữa Việt Nam lại không bị đưa trở lại danh sách này. Người dân Việt Nam tiếp tục bị vi phạm quyền tự do tôn giáo và các nhân quyền khác. Hoa Kỳ chớ nên e dè chỉ ra các nước vi phạm như thế.”

Việt Nam từng bị chính phủ Hoa Kỳ đưa vào danh sách CPC từ tháng 9/2004 đến tháng 11/2006.

Kể từ khi Việt Nam được xoá tên khỏi CPC từ 2006 đến nay, mỗi năm Ủy hội USCIRF đều đề nghị đưa Việt Nam trở lại CPC vì các vi phạm về tự do tôn giáo.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Ed Royce là một trong những chính khách mạnh mẽ thúc đẩy Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam trở lại danh sách này.