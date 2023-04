Công an Long An chặn bắt nghi phạm ma túy làm 3 người chết, luật sư nói ‘khó kiện’

Dư luận Việt Nam bày tỏ đau đớn, bất bình sau vụ công an tỉnh Long An dừng xe nhiều người dân để chặn bắt nghi phạm vận chuyển ma túy dẫn đến cái chết của 2 dân thường và 1 viên cảnh sát giao thông (CSGT) hôm 21/4.

Nhiều người đòi phải làm rõ trách nhiệm của công an trong vụ này song luật sư Hà Huy Sơn nói với VOA rằng thân nhân của người thiệt mạng sẽ khó kiện công an.

Theo tường thuật của báo chí Việt Nam, vào chiều 21/4, công an chặn bắt một ô tô nghi chở ma túy trên một tỉnh lộ chạy qua huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Chiếc xe không dừng lại theo lệnh của công an mà lao nhanh vào “lực lượng thi hành công vụ và một số xe máy của người dân” rồi “lật ngang”.

Vụ việc làm 1 thiếu tá cảnh sát giao thông và 2 dân thường gồm 1 nam 29 tuổi và 1 nữ 50 tuổi tử vong. Hai nghi phạm liên quan đã bị bắt, vẫn theo báo chí trong nước.

Trên mạng xã hội lan truyền một đoạn video được cho là ghi lại vụ việc, cho thấy 1 viên cảnh sát giao thông dừng 1 xe tải hạng nặng, 1 xe bán tải, 1 xe ba gác và 2 xe máy trên một đoạn đường, ít phút sau 1 xe bán tải lao xuyên qua những xe này, cuốn 2 người trên 1 xe máy và 1 viên CSGT vào gầm. VOA không thể kiểm chứng video này.

Bình luận về đoạn video, đông đảo những người sử dụng mạng xã hội nói họ “đau lòng” về việc 2 người dân và 1 viên CSGT thiệt mạng, song họ lên án điều mà họ gọi là “lấy dân làm chướng ngại vật để chặn bắt nghi phạm vận chuyển ma túy”, theo quan sát của VOA.

Trong số những người lên tiếng chỉ trích có cả các Facebooker có nhiều ảnh hưởng như Hoàng Dũng, Phương Ngô, Dương Quốc Chính, Luân Lê, Hà Phan, Võ Xuân Sơn, với tổng số lượng người theo dõi lên đến hàng trăm nghìn.

Phần đông các ý kiến cho rằng công an đã “quá ẩu”, “ngu dốt”, “liều lĩnh”, “độc ác”, “man rợ” và “coi thường tính mạng người dân vô tội”. Không ít người đề nghị phải truy tố viên chỉ huy công an nào đã chỉ đạo vụ chặn xe này, hoặc chí ít là cần mở cuộc điều tra để xác định trách nhiệm của người gây ra “thảm họa” mà trong đó có 2 người dân “thiệt mạng tức tưởi”.

Một số cơ quan báo chí trong nước, trong đó có Tuổi Trẻ và Thông Tấn Xã Việt Nam, trích lời đại tá Lâm Minh Hồng nói hôm 22/4 rằng “Việc CSGT phối hợp với lực lượng để ngăn chặn hướng xe di chuyển của nghi phạm đều phù hợp và đúng với quy trình của chuyên án, tuy nhiên do nghi can quá manh động nên đã xảy ra vụ việc đáng tiếc”.

Báo điện tử của chính phủ Việt Nam hôm 24/4 cho hay thủ tướng chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An và Trưởng ban An toàn Giao thông của tỉnh “khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn”.

Phân tích về vụ việc, luật sư Hà Huy Sơn với hàng chục năm kinh nghiệm hành nghề ở Việt Nam, nói với VOA rằng CSGT có quyền dừng xe trên đường để kiểm tra và kể cả để bắt tội phạm. Tuy nhiên, để xác định xem CSGT có lỗi hay không trong khi thi hành công vụ gây ra hậu quả nghiêm trọng dẫn đến chết người thì cần phải điều tra, xem xét cụ thể.

Về lý thuyết, thân nhân của 2 người dân thiệt mạng có thể làm đơn tố giác lên cơ quan công an điều tra của tỉnh Long An, nơi có thẩm quyền xác minh về vụ việc, luật sư Sơn nói. “Có khởi tố hay không còn phụ thuộc vào kết quả xác minh của cơ quan điều tra”, ông nói.

Trả lời câu hỏi của VOA có phải người dân không có nhiều hy vọng nếu họ muốn khiếu nại công an, luật sư Sơn trả lời: “Về mặt thực tế, khó đảm bảo tính khách quan. Công an điều tra chính công an khó đảm bảo khách quan được”.

VOA cố gắng liên lạc với công an Long An và Bộ Công an Việt Nam nhưng không có hồi đáp.

Báo chí nhà nước Việt Nam cho biết viên thiếu tá CSGT tử vong trong vụ việc đã được thăng cấp bậc lên trung tá và được cấp có thẩm quyền xem xét phong tặng danh hiệu liệt sĩ. Các bản tin cũng cho hay các lãnh đạo của tỉnh Long An và Liên đoàn Lao động tỉnh đã đến thăm hỏi, chia buồn với những gia đình của hai nạn nhân là dân thường.

Về phần các nghi phạm vận chuyển ma túy, nhà chức trách đã quyết định khởi tố thêm tội giết người cho hành vi lao xe ô tô làm 3 người tử vong, theo tin tức trong nước.