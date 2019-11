Công an biểu tình ở Đông Anh, Hà Nội, đòi ‘quyền lợi nhà đất’

Một đoạn video lan truyền trên Facebook và YouTube hôm 12/11 cho thấy hàng chục người mặc đồng phục công an Việt Nam đứng biểu tình với các biểu ngữ đòi “trả lại quyền lợi nhà đất” và tuyên bố “chống tham nhũng”, “chống lợi ích nhóm”.

Theo một bản tin ngắn của báo Pháp Luật Thành Phố Hồ Chí Minh cùng ngày, một vị đại diện Công an huyện Đông Anh, Hà Nội, xác nhận rằng những người trong đoạn video là “một số cán bộ công an đã về hưu và không đại diện cho Công an huyện Đông Anh”.

VOA được biết những nhân viên công an đi biểu tình vì họ từng nộp tiền từ cách đây 17 năm cho một dự án nhà thuộc Công an huyện Đông Anh, nhưng đến nay dự án vẫn không được triển khai.

VOA sẽ tiếp tục cập nhật về vụ việc này.