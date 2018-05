Chủ tịch VN ca ngợi sự giúp đỡ của Nhật về Biển Đông

Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang hôm 25/5 ca ngợi sự hợp tác của Nhật Bản trong việc duy trì ổn định ở Biển Đông, trước khi ông đi thăm chính thức Tokyo vào tuần tới.

Trong buổi nói chuyện với một nhóm phóng viên Nhật Bản tại Hà Nội, ông Quang cho hay Việt Nam "chia sẻ quan điểm với Nhật Bản về giải quyết" vấn đề Biển Đông, ông chỉ ra rằng cả hai nước đều coi trọng "hòa bình, ổn định và tự do hàng hải" ở vùng biển tranh chấp.

Kể từ khi các tranh chấp lãnh hải lâu dài ở vùng biển trở nên trầm trọng hơn trong những năm gần đây do Trung Quốc xây các đảo nhân tạo cùng các cơ sở quân sự ở một số khu vực, Nhật đã trợ giúp Việt Nam và các nước Đông Nam Á khác, hy vọng họ cải thiện năng lực an ninh hàng hải. Tàu tuần tra do Nhật viện trợ là một phần quan trọng trong sự trợ giúp đó.

Ông Quang sẽ bắt đầu chuyến thăm kéo dài năm ngày tới Nhật Bản vào ngày 29/5 tới. Ông nói thêm rằng Hà Nội và Tokyo đã tìm cách "giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế."

Về Hiệp định thương mại tự do xuyên Thái Bình Dương, ông Quang cho biết hiệp định sẽ là động lực chính để Việt Nam mở rộng xuất khẩu và lên tiếng hy vọng Nhật Bản, nền kinh tế lớn nhất trong 11 thành viên, sẽ giúp Việt Nam thực thi có hiệu quả.

Năm 2017, Nhật Bản trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, với số tiền khoảng 9 tỷ đôla, tương đương 25% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của quốc gia này.

(Kyodo, Japan Times)