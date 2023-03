Chính quyền giải tán nhóm sinh hoạt Hội Thánh Đức Chúa Trời ở Hội An

Chính quyền ở tỉnh Quảng Nam vừa cho biết đã xóa sổ một hội nhóm gồm 10 tín đồ Hội Thánh Đức Chúa Trời, cho rằng nhóm này sinh hoạt tôn giáo “trái phép”. Trong khi đó giới quan sát nhận định rằng hành vi của chính quyền đã "vi phạm quyền tự do tín ngưỡng" của người dân.

Một nhóm 10 người gồm 6 nữ, 4 nam ở thành phố Hội An “đang tụ tập sinh hoạt tôn giáo trái phép” liên quan đến Hội thánh Đức Chúa Trời thì bị lực lượng công an bắt quả tang, truyền thông Việt Nam loan tin hôm 7/3.

Trang Thanh Niên cho biết “Hội thánh Đức Chúa Trời mẹ” là tôn giáo có nguồn gốc từ Hàn Quốc du nhập vào Việt Nam, cho biết thêm rằng tổ chức tôn giáo này “chưa được nhà nước công nhận hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, giáo lý hoạt động mang tính chất tà đạo, có biểu hiện mê tín dị đoan, lợi dụng giáo lý để trục lợi”.

Hơn thế nữa, Công an TP. Hội An đã mời “làm việc” với những người có liên quan, và “yêu cầu chấm dứt hành vi tổ chức sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo trái phép”.

Giới quan sát nhận định rằng hành vi của chính quyền TP. Hội An đã vi phạm tự do tín ngưỡng của người dân, đáng lưu lý là khi Việt Nam đang bị Hoa Kỳ đưa vào danh sách theo dõi đặc biệt (SWL) vì tự do tôn giáo.

Từ Tp. Hồ Chí Minh, Mục sư Nguyễn Hồng Quang, Quản nhiệm Hội Thánh Tin lành Mennonite Việt Nam, một tổ chức không được chính quyền Việt Nam công nhận, nêu nhận định với VOA hôm 7/3.

“Không biết có cái áp lực gì không? Chứ một nhóm Tin lành mới – tôi không nói vấn đề thần học đúng, sai, dị giáo, chính giáo gì cả, mà chỉ nói quyền lợi nhóm họp theo Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo - thì họ nhóm họp như vậy không có sai pháp luật.

“Nếu nhà nước muốn làm việc với họ thì nhà nước nên hướng dẫn cho họ đăng ký để tiện cho việc quản lý nhà nước về mặt tập trung đông người.

“Vì lý do tín ngưỡng, họ tin An Xang Hồng là người sáng lập, hay việc phục hồi lẽ thật của Tân Ước, là Cha, là Mẹ để khôi phục hội thánh… đó là một giáo lý.

“Có nhiều tôn giáo, có nhiều tín ngưỡng, và đó là cái quyền của người ta. Nhà nước phải độc lập và phải tôn trọng người ta. Còn việc can thiệp vì lý do thần học, lý do giáo lý… thì nhà nước không có quyền”, mục sư Nguyễn Hồng Quang cho biết thêm.

An Xang Hồng (1918-1985) hay Ahn Sahng-hong là một mục sư người Hàn Quốc, là người sáng lập ra Hội Thánh Đức Chúa Trời vào năm 1964.

Theo trang Nghiên Cứu Hội Thánh của Đức Chúa Trời, chính quyền Việt Nam bắt đầu cấm đoán tôn giáo này từ năm 2018 thông qua việc bắt bớ một số thành viên, tuy nhiên các tín hữu của nhóm này vẫn tổ chức thờ phượng tại nhà.

Vào năm 2018, chính quyền một số nơi tại Việt Nam, trong đó có tỉnh Quảng Bình, dọa sẽ xét xử lý hình sự các “đối tượng” tổ chức sinh hoạt Hội Thánh của Đức Chúa Trời.

Chính quyền Việt Nam từ trước đến nay bác bỏ cáo buộc vi phạm tự do tôn giáo, nói rằng “các tín đồ và tổ chức Tin Lành được tạo điều kiện tích cực tham gia vào đời sống chính trị - xã hội”.

Trong một văn bản phản hồi yêu cầu bình luận của VOA vào tháng 11/2022, Bộ Ngoại giao Việt Nam nói: “Việt Nam luôn thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, quyền theo hoặc không theo tôn giáo của người dân, bảo đảm sự bình đẳng, không phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo, tín ngưỡng, bảo hộ hoạt động của các tổ chức tôn giáo bằng pháp luật”.