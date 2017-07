Cảnh sát Úc phá âm mưu khủng bố máy bay

Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull nói rằng cảnh sát đã phá một âm mưu khủng bố nhằm làm rơi máy bay.

Phát biểu hôm 30/7, ông Turnbull cho biết ưu tiên hàng đầu của ông và của chính phủ là bảo đảm an toàn cho người Úc:



"Sự hợp tác, cộng tác chặt chẽ giữa cơ quan tình báo và an ninh là điều trọng yếu để đảm bảo an toàn cho người dân Úc khỏi bị khủng bố. Ưu tiên hàng đầu của chính phủ của tôi và cam kết của tôi đối với người dân Úc là giữ an toàn cho họ. Hàng ngày, hàng giờ, chúng tôi tập trung vào việc đảm bảo rằng các biện pháp phòng vệ trước khủng bố của chúng tôi mạnh mẽ hơn bao giờ hết, hợp tác của chúng tôi chặt chẽ hơn bao giờ hết, sự phối hợp của chúng tôi nhanh hơn bao giờ hết".

Giám đốc Cảnh sát Liên bang Úc Andrew Colvin nói có 4 người đã bị bắt giam giữ do đã lên kế hoạch thực hiện một hành động khủng bố bằng cách sử dụng một "thiết bị tự chế".

Nhà chức trách nói rằng các cuộc đột kích được cho là liên quan đến một âm mưu "do Hồi giáo đứng sau", mặc dù họ không tiết lộ chi tiết cụ thể về thời gian, ngày tháng và địa điểm. Các cuộc đột kích không có kế hoạch trước, mà là một phản ứng nhanh sau khi cảnh sát nhận được tin báo.

Các biện pháp an ninh bổ sung đã được áp dụng tại sân bay Sydney và hiện đã được mở rộng đến các vùng khác của đất nước.