Cảnh sát Pháp bắt nghi phạm tấn công binh sĩ

Cảnh sát Pháp đã bắn và bắt giữ một người đàn ông tình nghi lái xe lao vào một toán binh sĩ Pháp hôm thứ Tư 9/8 ở một vùng ngoại ô thủ đô Paris, làm 6 người bị thương.

Nguồn tin yêu cầu giấu tên cho biết nghi can bị bắt ở phía bắc Paris trong chiếc xe đã được sử dụng trong cuộc tấn công có chủ ý.

Một nguồn tin ẩn danh từ tòa án nói người đàn ông bị bắt giữ "bị nghi là thủ phạm" trong cuộc tấn công.

Nguồn tin cho biết, "Nghi can lái chiếc xe mà chúng tôi đang tìm kiếm và y đã cố chạy trốn", buộc cảnh sát phải nổ súng.

Vụ việc xảy ra khi các binh sĩ rời doanh trại ở xã Levallois-Perret để đi tuần tra.

Thị trưởng Patrick Balkany nói "không còn nghi ngờ gì " vụ tấn công này là cố ý. "Chiếc xe của hắn không dừng lại mà lao vào họ ... rồi tăng tốc bỏ chạy."

Nhà chức trách truy lùng người lái xe, trong khi văn phòng công tố Paris cho biết đã mở cuộc điều tra khủng bố.

Cuộc tấn công xảy ra tiếp theo sau một loạt cuộc tấn công do những cảm tình viên của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) thực hiện, nhắm vào binh sĩ và cảnh sát Pháp. Pháp đã điều động một lực lượng nhân viên công vụ hùng hậu để đối phó sau khi IS kêu gọi thực hiện các cuộc tấn công tại Pháp và các nước từng tham gia chiến dịch không kích nhắm vào các vị trí IS ở Iraq và Syria.