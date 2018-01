Bốn tín hữu Phật giáo Hòa Hảo bị xử án tù vì treo cờ vàng

Bốn tín hữu Phật giáo Hòa Hảo ở tỉnh An Giang đã bị chính quyền Việt Nam tuyên án tù vì đã treo cờ vàng của Việt Nam Cộng hòa. Cờ vàng là một biểu tượng của chế độ đã cầm quyền ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975, mà Hà nội coi là kẻ thù của mình.

Hãng tin AFP hôm 24/1 loan tin Tòa án tỉnh An Giang hôm 23/1 tuyên án ông Vương Văn Thả, 49 tuổi, 12 năm tù với cáo buộc “Tuyên truyền chống Nhà nước” theo khoản 2 Điều 88 Bộ luật Hình sự. Ông Vương Thanh Thuận, 28 tuổi, con trai ông Thả, bị tuyên 7 năm tù giam về cùng tội danh, và hai cháu trai song sinh của ông Thả là Nguyễn Nhật Trường và Nguyễn Văn Thượng, 33 tuổi, bị tuyên án 6 năm tù giam.

Theo Thông Tấn Xã Việt Nam, sau khi mãn hạn tù, cả bốn người còn phải chấp hành hình phạt quản chế 3 năm tại địa phương.

Truyền thông trong nước trích cáo trạng của Viện Kiểm sát tỉnh An Giang nói vào đầu năm 2017, ông Thả sử dụng loa phát thanh để “tuyên truyền với những lời lẽ bịa đặt, xuyên tạc, vu khống chính quyền, Đảng Cộng sản Việt Nam”, đồng thời cáo buộc ông là đã chỉ đạo cho con trai, là Vương Thanh Thuận, đưa những thông tin này lên Facenook để “kích động mọi người treo cờ vàng ba sọc đỏ vào ngày 30/4/2017, và xuống đường gây rối.”

Ngoài ra, cáo trạng nói ông Thả kêu gọi ký tên ủng hộ, tham gia tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” của ông Đào Minh Quân ở Hoa Kỳ. Ông Thả được cho là đã “chỉ đạo” cho Thuận, Trường, Thượng và những người trong gia đình may cờ vàng ba sọc đỏ, và ông Thả liên lạc với với một người tên Kelly Triệu trên mạng Facebook để được hướng dẫn cách tham gia tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời.”

Thông Tấn xã Việt Nam nói vào sáng ngày 30/4/2017, ông Thả treo cờ ba sọc đỏ trên nóc nhà, “dùng những lời lẽ bôi nhọ, phỉ báng chính quyền, tuyên truyền chống Nhà nước.”

Các video clip trên mạng cho thấy ông Thả cùng các thành viên trong gia đình có tất cả 9 người bị cô lập, cắt điện nước, bị khủng bố dưới hình thức bị người “lạ mặt” ném đá vào nhà. Ông Thả lên mạng xã hội cầu cứu dư luận khắp nơi, đã có một số tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hiệp thông, quan tâm, và giúp đỡ gia đình ông.

Vào ngày 18/5/2017, chính quyền Việt Nam bắt ông Thả, con trai và hai cháu trai của ông. Họ thu giữ 1 lá cờ vàng ba sọc đỏ, thiết bị tăng âm, và các video clip do ông Vương Văn Thả phát tán trên mạng để làm bằng chứng buộc tội.

Trước đó, ông Vương Văn Thả, một cư sĩ Phật giáo Hòa Hảo Thuần túy, bị kết án 3 năm tù hồi năm 2012 với cáo buộc “Lợi dụng tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước”, theo Điều 258 Bộ luật Hình sự Việt Nam, và mãn án vào hồi đầu tháng 10/2015. Khi ấy, ông còn bị cáo buộc có “biểu hiện lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.”

Nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế gần đây đã lên tiếng chỉ trích Việt Nam vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo nhưng Hà Nội một mực bác bỏ các cáo buộc này.

Hôm 24/1, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HWR) đã kêu gọi Việt Nam hủy bỏ mọi cáo buộc và trả tự do cho nhà hoạt động vì môi trường Hoàng Đức Bình và Nguyễn Nam Phong. Hai nhà hoạt động này dự kiến sẽ bị Tòa án Nhân dân huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An xét xử hình sự vào ngày 25/1/2018 với cáo buộc đã tham gia các cuộc biểu tình và vận động phản đối thảm họa môi trường biển quy mô lớn do công ty thép Formosa của Đài Loan gây ra dọc bờ biển miền trung Việt Nam hồi tháng Tư năm 2016.