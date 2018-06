Bộ Ngoại giao Mỹ ‘hết sức lo ngại’ việc Will Nguyễn bị VN bắt giữ

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Sáu nói họ "hết sức lo ngại" về các tin tức cho hay công dân Mỹ gốc Việt Will Nguyễn bị nhà chức trách Việt Nam bắt giữ trong lúc biểu tình vào ngày 10 tháng 6 ở Thành phố Hồ Chí Minh, ABC News đưa tin.

Các viên chức lãnh sự đã tiếp xúc với chính phủ Việt Nam về vụ bắt giữ anh Will và đã đến thăm anh ở nơi bị câu lưu trong ngày thứ Sáu, Bộ cho biết.

Will Nguyễn, 32 tuổi, một sinh viên cao học tại Singapore, đang đi nghỉ tại Việt Nam khi anh tham gia một cuộc biểu tình phản đối dự luật đặc khu kinh tế và dự luật về an ninh mạng của Việt Nam. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy anh bị lực lượng an ninh bắt giữ và lôi vào trong xe cảnh sát trong khi máu chảy xuống từ một vết thương trên đầu.

Chủ nhà Airbnb đã thông báo cho gia đình của anh rằng công an đã khám xét căn hộ anh thuê ở Việt Nam và tịch thu hộ chiếu Mỹ, máy tính xách tay và thẻ tín dụng của anh, theo ABC News.

"Sự an toàn của ông ấy và sự an toàn của tất cả công dân Mỹ là mối quan tâm hàng đầu đối với Hoa Kỳ," Bộ Ngoại giao nói trong tuyên bố được ABC News trích dẫn. "Chính phủ Việt Nam đã cho phép tiếp cận lãnh sự đối với ông Nguyễn vào ngày 15 tháng 6. Chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy để các viên chức lãnh sự được tiếp cận thường xuyên ông Nguyễn, vì lợi ích của việc đảm bảo trình tự pháp lý và sự đối xử công bằng."

Cũng hôm thứ Sáu, ba dân biểu liên bang Hoa Kỳ đã điện đàm với Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink yêu cầu can thiệp để anh Will được phóng thích. Các nghị sĩ cũng cho biết thêm rằng bước kế tiếp sẽ là "liên lạc với Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo để bày tỏ sự cần thiết phải hành động ngay lập tức ở cấp chính quyền cao nhất để William Nguyễn được trả tự do."

"Việc trả tự do cho anh William Nguyễn là chọn lựa tốt nhất cho chính quyền Việt Nam và để tiếp tục mối quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ," thông cáo viết.

Trong một cuộc phỏng vấn với VOA Tiếng Việt hôm 13 tháng 6, bà Vân Nguyễn, mẹ của anh Will, nói bà và gia đình rất lo lắng cho anh vì không biết gì về tình trạng của con trai vì chưa liên lạc được.

ABC News cho biết em gái của anh Will, Victoria Nguyễn, hiện đang liên lạc qua lại với Bộ Ngoại giao Mỹ và một số thành viên của Quốc hội tìm kiếm sự giúp đỡ để giúp anh trai của cô được phóng thích.

"Vào thời điểm này chúng tôi muốn anh ấy về nhà. Không có lý do gì để họ giữ anh ấy lại cả," cô nói với ABC News. "Tôi lạc quan rằng họ sẽ làm điều đúng đắn, và họ sẽ thấy rằng anh ấy không có ý đồ xấu. Anh ấy có ý tốt khi đến [Việt Nam]."