Việt Nam, từ khuya 9 tháng Sáu đến 10 tháng 6

Không chỉ người Việt ở trong mà cả người Việt ở bên ngoài Việt Nam cũng chờ xem Việt Nam sẽ như thế nào vào ngày 10 tháng 6 năm 2018.

Chẳng riêng dân chúng mà hệ thống công quyền Việt Nam cũng hồi hộp với ngày 10 tháng 6 năm 2018.

3 giờ sáng ngày 9 tháng 6, Văn phòng Chính phủ gửi thông cáo đến toàn bộ hệ thống truyền thông chính thức, nhờ loan báo giúp với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân rằng, chính phủ và Ủy ban Thường vụ của Quốc hội Việt Nam đã rút Dự luật về “Đặc khu Hành chính – Kinh tế Đặc biệt” lại. Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ năm của Quốc hội khóa này sẽ tạm ngưng – không bỏ phiếu cho dự luật đó nữa, bất kể Chủ tịch Quốc hội từng khuyến cáo phải sớm có Luật về “Đặc khu Hành chính – Kinh tế Đặc biệt” vì Bộ Chính trị chủ trương như thế.

Yếu tố thông cáo báo chí được phát hành lúc… “3 giờ sáng” – đêm trước của ngày 10 tháng 6 năm 2018 - biểu thị điều gì thì ai cũng có thể đoán được.

Tuy không dám gạt bỏ điều mà Văn phòng Chính phủ biện giải, sở dĩ chính phủ chủ động rút lại Dự luật về “Đặc khu Hành chính – Kinh tế Đặc biệt” nhằm “nghiên cứu, hoàn thiện” để trong tương lại, dự luật “đáp ứng được các yêu cầu, nguyện vọng của đại biểu Quốc hội, cử tri” nhưng rõ ràng là báo giới ở Việt Nam cố tình chơi xỏ hệ thống công quyền Việt Nam khi nhấn nhá yếu tố “3 giờ sáng”. Đến trưa ngày 9 tháng 6, các cơ quan truyền thông ở Việt Nam mới lần lượt đục bỏ yếu tố này ra khỏi tin mà họ đã loan về diễn biến mới nhất liên quan tới Dự luật về “Đặc khu Hành chính – Kinh tế Đặc biệt”.

***

Hình ảnh, video clip trên mạng xã hội cho thấy những giờ đầu tiên của buổi sáng ngày 10 tháng 6 năm 2018 tại Việt Nam là những khung sắt giăng kẽm gai dọc ngang, đủ loại lực lượng mặc đồng phục rải kín trung tâm của các thành phố chính như Hà Nội, Sài Gòn,… Đây đó, xe buýt – phương tiện thường được sử dụng để vận chuyển những đối tượng “gây rối trật tự công cộng, chống chính quyền nhân dân”, hoặc “nhẹ dạ, cả tin” bị “các thế lực thù địch, phản động giật dây, kích động” về các trại tạm giam, chốt tạm giữ - đậu thành từng hàng đủ dài để làm nhụt chí nhiều người…

Việt Nam ngày 10 tháng 6 năm 2018 – thời điểm người Việt mời gọi nhau bày tỏ chính kiến với những dự luật đã được xác định là gia tăng nguy cơ lệ thuộc ngoại bang, thủ tiêu cơ hội trở thành phú cường, tự do – chính là dịp để xem tinh thần ái quốc còn hay mất; người Việt giờ chỉ chú tâm vào thực tại của riêng mình hay vẫn bận tâm đến tương lai con cháu của mình; hy vọng cơm no, áo ấm, thân an, tâm lạc của từng cá nhân, mỗi gia đình có đủ rộng để phủ kín, che mờ vận mệnh quốc gia, có đủ nặng để vùi sâu, chôn chặt sự tự hào là dòng giống Lạc Hồng, sẵn sàng nối chí tiền nhân;…

Việt Nam ngày 10 tháng 6 năm 2018, hàng rào kẽm gai, đủ loại lực lượng mặc đồng phục, xe đặc chủng, xe buýt, không ngăn được dân Hà Nội đổ ra đường nói không với dự tính thành lập ba đặc khu trên lãnh thổ Việt Nam.

Việt Nam ngày 10 tháng 6 năm 2018, dọa dẫm không ngăn được Giám mục Cao Đình Thuyên, Linh mục Đoàn Giáo hạt Minh Cầm và hàng ngàn giáo dân phản đối việc đem lãnh thổ cho thuê và lời nhắc nhở mọi người hãy hành động trước khi quá muộn!

Việt Nam ngày 10 tháng 6 năm 2018, dân Đà Nẵng đổ ra hai trục đường chính song hành với nhau - Bạch Đằng và Trần Phú để nói không với cả dự tính thành lập đặc khu và bịt miệng người Việt bằng Luật An ninh mạng. Sau đó là những tiếng kêu thảng thốt vì Công an bắt đầu đàn áp, Trần Lê Quang Vinh, bị bắt, Hồ Huy Quang và một phụ nữ từ Quảng Nam vào góp tiếng cũng bị bắt…

Việt Nam ngày 10 tháng 6 năm 2018, tiểu thương Đắk Lắk tuần hành để khẳng định, cho Trung Quốc thuê đất dù chỉ một ngày thì họ cũng không đồng ý. Đó là trên non, dưới đồng bằng, dân Nha Trang (Khánh Hòa) vừa tuần hành, hô khẩu hiệu, vừa tạt nước biển trong các chai nhựa vào du khách Trung Quốc và du khách Trung Quốc vốn đông nghẹt ở thành phố này được mô tả là… chạy như vịt. Công an Khánh Hòa – tỉnh sẽ có Đặc khu Bắc Vân Phong – được người biểu tình khen là… ôn hòa!

Khác với Khánh Hòa, Việt Nam trong ngày 10 tháng 6 năm 2018 có những tiếng kêu thảng thốt từ Bình Dương vì công an tỉnh này đánh đập người biểu tình không chùn tay, có những lời khen các lực lượng bảo vệ pháp luật hàm ý mỉa mai: Các anh rất tinh nhuệ. Uổng công chúng tôi nuôi các anh…

Và Sài Gòn – Việt Nam ngày 10 tháng 6…

Trung tâm Sài Gòn – khu vực Nhà thờ Đức Bà – lúc đầu chỉ chừng 500 người tụ tập ở đường Phạm Ngọc Thạch giương biểu ngữ, hô vang các khẩu hiệu và hát. 9 giờ, những người này định tuần hành nhưng bị ngăn lại, rồi một đoàn người khác đổ đến từ hướng đường Lê Duẩn, sau đó thêm một đoànn người nữa từ hướng Đồng Khởi tiến về…

Sài Gòn – Việt Nam ngày 10 tháng 6 được mô tả là có nhiều dòng người từ nhiều hướng đổ vào trung tâm để cùng tuần hành. Người không rõ từ những đâu đổ đến chờ sẵn hai bên đường, bước xuống đồng hành. Người đi bộ dẫn đầu, theo sau là những người đi xe hai bánh gắn máy… Không còn là dòng người đó là biển người với những dòng người dường như bất tận vì “mút tầm mắt”… Sau khi tuần hành một vòng quanh khu trung tâm, trưa, trời như đổ lửa, vẫn còn rất nhiều người trụ lại quanh Nhà thờ Đức Bà. Các loại lực lượng mặc đồng phục, các loại phương tiện phục vụ đàn áp vây quanh họ. Hàng rào thép gai bắt đầu được kéo ra giữa đường, chặn các lối dẫn vào Nhà thờ Đức Bà. Người biểu tình vẫn đứng đó, vẫn hô: Không đặc khu, Không an ninh mạng, Trung Quốc cút đi…

Sài Gòn – Việt Nam ngày 10 tháng 6 không chỉ có biển người ở khu trung tâm. Lăng Cha Cả ngày xưa, bây giờ là lối ra vào phi trường Tân Sơn Nhất có một biển người khác cũng thể hiện ý chí như Hà Nội, Nghệ An, Đà Nẵng, Nha Trang, Đắk Lắk, Bình Dương,… Tự thân ý tưởng thành lập ba đặc khu không tạo ra sự phẫn nộ đến mức cần thể hiện thái độ. Nguy cơ mất nước mới là hạt nổ. Xem hàng loạt các video clip ghi lại Việt Nam ngày 10 tháng 6, người ta nghe đây đó nhưng tiếng hô tràn đầy uất hận: Đả đảo bán nước! Ai đó cạnh người ghi hình than nóng, than mệt, than mỏi chân, ai đó nữa động viên nửa đùa, nửa thật: Mỏi cũng phải ráng, mình mệt, may ra con cháu đỡ khổ…

Sài Gòn – Việt Nam ngày 10 tháng 6 bắt đầu có những kẻ mặc thường phục, che mặt bằng khẩu trang màu xanh loại dành cho nhân viên y tế, tay đeo những vòng cao su đen như những dấu hiệu nhận dạng, bắt đầu đánh người. Máu bắt đầu chảy. Sài Gòn – Việt Nam trưa ngày 10 tháng 6, trên mạng xã hội bắt đầu xuất hiện những video clip nền đen kèm khuyến cáo của facebook “Video này có thể hiển thị nội dung bạo lực hoặc phản cảm” – nếu click vào đó, người ta sẽ thấy đồng bào của mình bị đấm, bị đá, bị vật ngửa, bị lôi đi xềnh xệch như đồ tể lôi thú vào lò mổ chỉ vì bày tỏ ý kiến của họ…

***

Việt Nam ngày 10 tháng 6 năm 2018 có nhiều cá nhân như Le Gian Don, giãi bày trên facebook: Tụi tao làm lụng cực khổ, đóng thuế, bọn bay ăn trên đầu tụi tao, tụi tao có thể nhịn nhưng bọn bay mang đất ông cha gìn giữ ngàn năm thấm bao nhiêu máu và nước mắt dân Việt thì không được. Con cái tụi tao sẽ sống thế nào? Bây biến đi. Giờ tao mong được vô tù mà hiên ngang như Mẹ Nấm còn hơn ở ngoài mà là kẻ đê hèn, yếu đuối, qu5y lụy bọn Tàu như chó. Bây không thấy tụi Tàu đập đầu dân Tây Tạng như đập đầu chó sao?...

Việt Nam ngày 10 tháng 6 năm 2018 có nhiều cá nhân như Hồ Minh Tâm khẳng khái nhắn với Trung Quốc: Thấy chưa! Chúng mày có thể nuốt trọng bốn triệu thẻ đỏ nhưng 90 triệu thẻ xanh trên mảnh đất này thì xương lắm. Đừng mơ.