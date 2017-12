“Bà Tám Cai Lậy” lên làm việc với công an

Bà chủ quán nước gần trạm thu phí tuyến đường tránh Cai Lậy vừa có buổi làm việc với công an tỉnh Tiền Giang về số tiền 10 triệu đồng mà bà nhận từ một người lạ, nhưng bà nói bà không “có gì lo lắng” vì “bà không làm gì sai”.

Một tài xế cho biết bà chủ quán nước là người đã nhiệt tình hỗ trợ cánh tài xế trong những ngày xảy ra vụ phản đối trạm BOT Cai Lậy, và bà làm như vậy vì bà thấy trạm thu phí Cai Lậy “làm sai”.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Tỉnh, còn được gọi là bà Tám, dì Tám hay chị Tám BOT, hôm 7/12 đã lên Công an Huyện Cai Lậy làm việc với ông Lê Hoàng Kích, phó trưởng phòng PA88, Công an tỉnh Tiền Giang. Giấy mời do Công an Cai Lậy gửi chỉ ghi nội dung làm việc là “để trao đổi một số việc có liên quan đến bà”.

Quán nước và lạp xưởng tên ‘Bà 8 BOT Cai Lậy’ là nơi tập kết của cánh tài xế trong những ngày xảy ra cuộc khủng hoảng tại trạm BOT Cai Lậy khiến cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có quyết định dừng thu phí trong một tháng để tìm giải pháp.

Trao đổi với VOA, bà Tỉnh xác nhận là nội dung buổi làm việc với công an chỉ xoay quanh số tiền 10 triệu mà bà đã nhận. Tuy nhiên, bà nói bà “không có gì phải lo”.

“Tại vì mình vô tình mình nhận số tiền và mình đã gửi lại mình trả thì lương tâm mình cũng bình thường. Tại mình biết mình chuyện mình làm không có gì phi pháp cả,” bà giải thích.

Về nguồn gốc số tiền 10 triệu đồng, bà Tỉnh cho biết bà “không quen biết” người tặng tiền.

“Cũng như người đó tự nhiên đem tiền tới cho mình lúc mình bệnh. Mấy người uống nước họ cũng nói nhiều khi người ta thấy mình tội nghiệp người ta cho thì mình cứ nhận đi,” bà kể. Tuy nhiên, bà nói người tặng tiền không nói lý do đưa tiền: “Họ chỉ nói tặng Tám thôi chứ không nói gì hơn.”

“Khi mình tỉnh táo lại, mình suy nghĩ thì thấy số tiền đó hổng có đúng. Mình có qua lại với người ta đâu mà mình nhận số tiền như vậy,” bà nói, “Mình trả tiền cho người ta rồi.”

Bà Tỉnh cũng cho biết bà đã không ký biên bản vào cuối buổi làm việc theo yêu cầu của công an.

“Người ta yêu cầu mình ký biên bản nhưng Tám nói là Tám bệnh quá, tinh thần không được ổn nên không ký biên bản được, mắt rất mờ không đọc biên bản được,” và thuật lại lời bà nói với công an: “Mấy anh muốn ghi nhận lỗi tôi là gì thì ghi nhận chứ tôi có vi phạm gì đâu mà bắt tôi ký biên bản.”

Bà cho biết lúc đầu công an cũng buộc bà phải ký vào biên bản nhưng do bà phản đối nên cuối cùng họ cho bà về. Bà thuật lại lời bà nói với họ:

“Hết giờ làm việc mà mấy anh cứ giữ tôi hoài. Tôi có vi phạm pháp luật đâu mà mấy anh giữ. Mấy anh làm như vậy là không đúng luật rồi. Tôi không đồng ý đó.”

PA 88, cơ quan làm việc với bà Tỉnh, là cơ quan “Phòng chống Phản động và chống Khủng bố” của Công an Tỉnh Tiền Giang.

Anh Lâm Quân Trường, một tài xế thuộc nhóm “Bạn hữu đường xa” tham gia phản đối BOT Cai Lậy, nói với VOA rằng người tặng tiền cho bà Tỉnh là “người giả danh Bạn hữu đường xa”.

“Trong nhóm ‘Bạn hữu đường xa’ cần tìm một người rất dễ mà bạn hữu đó thì không ai biết. Hỏi nhóm này nói không biết nhóm khác cũng không có bạn hữu đó,” anh Trường giải thích.

Nói về “Bà Tám BOT”, anh Trường cho biết: “Chị Tám có công rất lớn. Chỉ lo cho anh em ăn uống mà anh em cũng có chỗ nghỉ chân. Chị Tám cũng ủng hộ anh em ra phản đối trạm BOT Cai Lậy.”

“Tính cách chị Tám là một người dân chân thật. Thấy chuyện bất bình thì phản đối thôi.”

Khi được hỏi tại sao bà Tỉnh ủng hộ cánh tài xế vì công việc buôn bán của bà gắn với trạm BOT Cai Lậy, anh Trường nói: “Ngày xưa chưa có BOT Cai Lậy thì chị Tám cũng buôn bán bình thường thôi. Nếu sau này có dời trạm ra đường tránh thì anh em chúng tôi vẫn ghé ủng hộ chị Tám.”

Anh cũng cho biết là đến nay “chưa có tài xế nào (trong nhóm ‘Bạn hữu đường xa’) bị công an mời lên làm việc”.

Theo anh Trường, nguyện vọng hiện nay của cánh tài xế là di dời trạm thu phí Cai Lậy về đường tránh chứ không phải đặt trên Quốc lộ 1 như hiên nay. “Tụi tui có đi vô đâu mà phải trả tiền?’

Anh nói theo những thông tin đang từ từ được đưa ra thì ba phương án do Bộ Giao thông Vận tải đề xuất đều có lợi cho ông chủ BOT, chứ không có lợi cho dân”.