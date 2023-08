Ukraine nói trung tâm truyền máu bị Nga tấn công; Cầu Crimea trúng tên lửa

Ukraine cho biết rằng Nga đã đánh bom một trung tâm truyền máu gần tiền tuyến trong một làn sóng không kích vào ban đêm trong khi Moscow thông báo rằng họ đã bắn hạ một máy bay không người lái đang hướng tới thủ đô hôm 6/8 trong cuộc tấn công thứ ba như vậy trong một tuần.

Cả hai quốc gia đã tăng cường các cuộc tấn công vào quân đội, vũ khí và cơ sở hạ tầng hỗ trợ chiến tranh của nhau, trong khi Ukraine tìm cách đánh bật các lực lượng Nga đã tiến sâu khắp miền nam và miền đông Ukraine kể từ cuộc xâm lược của họ vào năm ngoái.

Người đứng đầu Crimea do Moscow bổ nhiệm cho biết rằng cây cầu Chonhar nối với bán đảo, được Moscow sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014, đã bị hư hại do một cuộc tấn công tên lửa. Một trong ba tuyến đường nối giữa Crimea và các khu vực do Nga chiếm đóng trên đất liền Ukraine, gần thị trấn Henichesk, đã bị trúng đạn và một tài xế dân sự bị thương, một quan chức do Moscow chỉ định cho biết.

Giao thông bị đình trệ trên cây cầu thứ ba, nối Nga với Crimea, sau khi cả hai bên cho biết rằng thiết bị không người lái dùng trên biển của hải quân Ukraine chở đầy chất nổ đã tấn công một tàu chở nhiên liệu của Nga trong đêm từ hôm 4/8 tới 5/8, vụ tấn công thứ hai trong vòng 24 giờ.

Các cuộc tấn công đang khiến việc ra vào bán đảo trên Biển Đen ngày càng khó khăn. Đây là nơi có tầm quan trọng quân sự đối với Moscow cũng như một điểm đến du lịch nổi tiếng của người Nga.

Bên trong nước Nga, sân bay Vnukovo ở Moscow đã đình chỉ các chuyến bay hôm 6/8, với lý do không xác định, nằm ngoài tầm kiểm soát. Vnukovo đã áp đặt các lệnh đình chỉ tương tự khi Moscow bị máy bay không người lái tấn công vào tuần trước. Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết rằng một máy bay không người lái đã bị bắn hạ hôm 6/8 ở phía nam thủ đô.

Ít nhất 10 tên lửa của Nga dường như đã vượt qua hệ thống phòng không của Ukraine trong cuộc tấn công qua đêm, mà lực lượng không quân Ukraine cho biết có liên quan đến 70 vũ khí tấn công trên không bao gồm tên lửa hành trình và tên lửa siêu thanh cũng như máy bay không người lái do Iran sản xuất.

Truyền thông địa phương cho biết rằng một công nhân tại một khu chứa ngũ cốc đã bị thương và một nhân viên cứu hộ đã chết trong chiến dịch giải cứu.

Các cuộc tấn công diễn ra sau những gì Tổng thống Volodymyr Zelenskyy nói là một vụ đánh bom vào một trung tâm truyền máu ở thị trấn Kupiansk, một trung tâm đường sắt cách mặt trận khoảng 16 km ở khu vực phía đông Kharkiv.

Nga phủ nhận việc cố ý nhắm mục tiêu vào dân thường hoặc các bệnh viện quân sự trong cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine, vốn đã giết chết hàng nghìn người, khiến hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa và phá hủy các thành phố.