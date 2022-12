Vụ Vạn Thịnh Phát: công an ‘đang thu hồi tài sản đền bù cho nạn nhân’

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, cho biết họ ‘đang thu hồi triệt để tài sản’ của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các nạn nhân trong vụ lừa đảo trái phiếu công ty An Đông thông qua ngân hàng SCB.



Đại tá Vũ Như Hà, phó cục trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, tức C03, đã cho biết thông tin này tại buổi họp báo cuối năm 2022 của Bộ Công an vào chiều ngày 19/12, tờ Tuổi Trẻ đưa tin.

Công ty cổ phần đầu tư An Đông là thành viên của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát mà chủ tịch là bà Trương Mỹ Lan đã bị khởi tố điều tra về tội ‘Lừa đảo chiếm đoạt tài sản’, mà cụ thể là gian dối trong phát hành trái phiếu, hôm 7/10.



Cho đến nay, nhiều nạn nhân của vụ lừa đảo trái phiếu An Đông tại ngân hàng SCB cho VOA biết bất chấp việc họ mòn mỏi đi kêu cứu khắp nơi trong hai tháng qua, đến nay họ không nhận được câu bất cứ câu trả lời cụ thể nào từ cả ngân hàng SCB và Bộ Tài chính mà chỉ là ‘lời hứa hẹn chung chung’ là ‘đợi kết quả điều tra từ Bộ Công an’.



Tổng số nạn nhân của vụ lừa đảo trái phiếu này lên đến hơn 40.000 người trên khắp 63 tỉnh thành với số tiền bị chiếm đoạt lên đến 25 ngàn tỷ đồng, tương đương hơn 1 tỷ đô la Mỹ.



Cũng tại buổi họp báo, Đại tá Hà cho biết Công an cũng đã khởi tố thêm 20 người trong vụ án này nhưng không nói rõ là những ai, cũng theo báo Tuổi Trẻ.



“Cơ quan cảnh sát điều tra đang tập trung điều tra, xem xét xử lý triệt để sai phạm trên tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không ngoại lệ,” ông Hà được dẫn lời cho biết.

Trước đó, hôm 17/11, Bộ Công an đã có công văn đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai phối hợp rà soát tài sản các cá nhân và các công ty có liên quan trong vụ án Vạn Thịnh Phát để kịp thời ngăn chặn họ tẩu tán tài sản, đảm bảo việc thu hồi tài sản bị thiệt hại, cũng theo tờ Tuổi Trẻ.



Cụ thể, nhà chức trách tỉnh này được yêu cầu rà soát tài sản là nhà, đất của cá nhân trong vụ án trên địa bàn tỉnh và tạm dừng các giao dịch mua bán, chuyển nhượng, biếu tặng… cho đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Theo Cơ quan cảnh sát điều tra được Tuổi Trẻ dẫn lại thì các bị can ‘hiện đang sở hữu hoặc ủy quyền cho người thân sở hữu nhiều tài sản là bất động sản, tài sản trên đất tại các tỉnh, thành phố’.

Còn ở Hà Nội, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố này cũng đã được Cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị phối hợp ngăn chặn các tổ chức, cá nhân tẩu tán tài sản và tạm dừng việc chuyển nhượng cổ phần ở các công ty thuộc sở hữu của các bị can trên địa bàn thành phố.



Theo đó, có đến 762 công ty nằm trong diện bị đóng băng tài sản ở Hà Nội do liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, tờ Người Lao Động cho biết.