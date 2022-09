Việt Nam tước danh hiệu “Công an nhân dân” của 3 cảnh sát đánh dã man 2 thiếu niên

Bốn công an trong đoạn video đã đánh dã man hai thiếu niên bằng dùi cui và mũ bảo hiểm ở Sóc Trăng vừa bị kỷ luật, trong đó 3 người bị tước danh hiệu “Công an nhân dân” và 1 người khác bị cách chức, theo lời Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng nói với báo chí hôm 30/9.

Đoạn video dài năm phút, được lan truyền trên mạng xã hội hôm thứ Tư, được cho là quay tại trong một sân nhà ở thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, nơi xảy ra vụ việc hôm Chủ nhật.

Đoạn camera an ninh cho thấy hai công an đuổi theo hai cậu bé đi xe gắn máy. Sau khi xuống xe, những viên công an này bắt đầu dùng dùi cui và mũ bảo hiểm đánh xối xả vào cậu bé trong khi họ không có dấu hiệu chống cự hay chống trả lại. Sau khoảng hai phút, có thêm hai cảnh sát khác đến và một trong số họ đã đấm một trong hai cậu bé.

Trả lời tại buổi họp báo ngày 30/9, Đại tá Lâm Thành Sol, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, nói đây là một “sự việc đáng tiếc, công an tỉnh không mong muốn nhưng đã xảy ra” khiến không những gây ảnh hưởng uy tín của công an tỉnh Sóc Trăng mà còn ảnh hưởng đến uy tín của ngành công an và của lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Sóc Trăng, báo Thanh Niên tường thuật.

Ông Sol cho biết sự việc xảy ra vào chiều ngày 25/9, khi Tổ tuần tra Đội CSGT - TT Công an thị xã Vĩnh Châu gồm 5 người làm nhiệm vụ tuần tra vào dịp lễ Sene Đolta. Khi đến Quốc lộ Nam Sông Hậu, tổ tuần tra phát hiện một thiếu niên điều khiển xe máy chở theo 1 người khác đi ngược chiều, nghi có rượu bia, nghi chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nên tổ công tác đã ra hiệu dừng xe. Tuy nhiên, hai em này đã không dừng mà tiếp tục bỏ chạy qua các ngã đường cho đến trạm thu mua tôm ở thị xã Vĩnh Hải thì “xảy việc cán bộ CSGT - Trật tự đã không kềm chế được cơn nóng giận trong quá trình rượt đuổi nên đã xảy ra sự việc đáng tiếc mà nhiều người đã thấy trên clip”.

Người đứng đầu công an tỉnh Sóc Trăng cho biết 5 thành viên của tổ công tác đều bị kỷ luật, trong đó 3 người thực hiện hành vi bạo lực với 2 em bị tước danh hiệu “Công an nhân dân”, 1 người bị kỷ luật cảnh cáo và 1 người bị cách chức.

Ông Sol nói quan điểm của công an tỉnh Sóc Trăng là “cán bộ vi phạm ở mức độ nào thì chúng tôi sẽ xử lý mức độ đó và không bao che”.

“Đây là hình thức kỷ luật xử lý rất là nghiêm khắc của ngành công an", ông Sol nói với báo chí.

Trước đó, ngày 29/9, ông Nguyễn Văn Đồng, bố của thiếu niên lái xe gắn máy, cho báo Tuổi Trẻ biết người thân đã em này đến Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng để khám bệnh. Người đàn ông này cho biết hôm trước đó “có người gọi điện thoại năn nỉ gia đình bỏ qua, đừng làm đơn thưa kiện, sẽ có người đến xin lỗi”, nhưng ông không đồng ý và “đề nghị cơ quan chức năng phải xử lý đến nơi đến chốn”.