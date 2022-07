Hai lãnh đạo MI5, FBI cùng cảnh báo về mối nguy ngày càng tăng từ Trung Quốc

Hai vị lãnh đạo của MI5 và FBI xuất hiện cùng nhau hôm thứ Tư 6/7 và đưa ra cảnh báo về mối họa dài hạn ngày càng lớn do Trung Quốc gây ra đối với các lợi ích của Vương quốc Anh và Hoa Kỳ.

Ken McCallum, Tổng giám đốc MI5 (cơ quan phản gián và an ninh đối nội của Anh), cho biết cơ quan này đã "tăng hơn gấp đôi nỗ lực để chống lại hoạt động gây lo ngại của Trung Quốc. Các nỗ lực này bị hạn chế trước đây". Ông nói thêm rằng cơ quan này thực hiện số cuộc điều tra nhiều gấp bảy lần so với năm 2018.

Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Christopher Wray nói rằng chính phủ Trung Quốc "tạo ra mối đe dọa lớn nhất về dài hạn" đối với kinh tế và an ninh quốc gia của Anh, Mỹ và các đồng minh ở châu Âu, cũng như ở các nơi khác.

"Chính phủ Trung Quốc đang cố gắng định hình thế giới bằng cách can thiệp vào nền chính trị của chúng ta, và cả của các đồng minh của chúng ta", ông Wray nói và cho biết Bắc Kinh đã can thiệp trực tiếp vào cuộc bầu cử Quốc hội ở New York năm nay, vì họ không muốn một ứng cử viên từng là nhà chỉ trích và từng là người biểu tình tại Quảng trường Thiên An Môn được bầu.

Ông Wray cảnh báo rằng chính phủ Trung Quốc "tạo ra mối đe dọa thậm chí còn nghiêm trọng hơn đối với các doanh nghiệp phương Tây so với những gì mà nhiều doanh nhân sành sỏi nhận thấy được" và Trung Quốc "quyết tâm đánh cắp công nghệ của quý vị".

Theo ông Wray, chương trình tấn công tin tặc của chính phủ Trung Quốc "lớn hơn chương trình của mọi quốc gia lớn khác cộng lại".

Nói về Đài Loan, vốn bị Trung Quốc coi là một tỉnh, ông Wray nói rằng Trung Quốc có thể cố gắng cưỡng chiếm hòn đảo và nếu điều đó xảy ra, "đó sẽ là một trong những sự gián đoạn hoạt động giao thương khủng khiếp nhất mà thế giới từng chứng kiến".

Khi được đề nghị bình luận về những phát biểu của hai ông McCallum và Wray, người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh nói: "Những cáo buộc nhằm vào Trung Quốc của các quan chức tình báo Hoa Kỳ và Anh là hoàn toàn vô căn cứ và những vụ họ liệt kê ra chỉ là trò đuổi hình bắt bóng".

Vẫn người phát ngôn này nói rằng Trung Quốc kêu gọi cả hai nước "hãy hiểu rõ xu thế thời đại, hãy bỏ đi tâm lý Chiến tranh Lạnh đã lỗi thời từ lâu, hãy ngừng truyền bá về mối đe dọa Trung Quốc, và hãy dừng việc tạo ra đối đầu và xung đột".

Phát biểu tại trụ sở MI5 ở Thames House, London, cả hai người đứng đầu hai cơ quan an ninh đã đưa ra nhiều ví dụ về các vấn đề liên quan đến Trung Quốc, họ cũng đề nghị những đại biểu bao gồm các doanh nhân và học giả hãy thận trọng với Trung Quốc, và khuyến khích họ hợp tác với FBI và MI5 để họ có thể có thông tin tình báo thích hợp về mối đe dọa này.