Việt Nam xét xử nhóm cựu nhà báo, công an ‘nói xấu lãnh đạo’

Một toà án tại Việt Nam hôm 30/3 xét xử một nhóm gồm doanh nhân, cựu nhà báo và cựu công an về tội bôi nhọ, nói xấu lãnh đạo trong vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân" theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Nhóm ba người bao gồm cựu nhà báo Phan Bùi Bảo Thi, 50 tuổi, từng công tác tại Báo Giáo dục và Thời đại; cựu công an Nguyễn Huy, 44 tuổi, từng công tác tại Công an tỉnh Quảng Trị; và ông Lê Anh Dũng, 56 tuổi, làm kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh bị đưa ra xét xử sơ thẩm tại Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị vì đã đăng nhiều bài viết “xuyên tạc, xâm phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của một số lãnh đạo tỉnh Quảng Trị”, theo Thông tấn xã Việt Nam.

Các “bị hại” trong vụ án đều là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của tỉnh, bao gồm ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, hiện giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị; ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị; ông Đỗ Văn Bình, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị, hiện giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Cam Lộ; bà Trần Thị Thu, Bí thư Tỉnh Đoàn tỉnh Quảng Trị; ông Trần Đức Việt, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị.

Mặc dù tất cả các “bị hại” đều vắng mặt, nhưng Hội đồng Xét xử cho rằng hồ sơ vụ án đã có đầy đủ tài liệu, chứng cứ nên vẫn đủ cơ sở để tiếp tục phiên xét xử.

Báo Tuổi Trẻ dẫn cáo trạng toà án cho biết xuất phát từ “bức xúc cá nhân và nhận thức sai lệch về chống tiêu cực”, nên đầu năm 2020, ông Lê Anh Dũng xin tài khoản Facebook có tên Thu Hà rồi cùng với ông Phan Bùi Bảo Thy viết bài, đăng tải lên Facebook này những bài viết nói xấu ông Trần Đức Việt, là giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị vào thời điểm đó.

Các bài viết đều có nội dung liên quan đến tình hình nội bộ Công an tỉnh Quảng Trị và cá nhân ông Việt do ông Thy thu thập thông tin, kết hợp các thông tin của ông Dũng cung cấp.

Ngoài ra, nhóm này cũng đăng nhiều bài viết liên quan đến các lãnh đạo tỉnh Quảng Trị khác.

Tuổi Trẻ dẫn kết luận giám định các bài đăng của nhóm này nói nội dung các bài viết “có thông tin không đúng sự thật, xuyên tạc, xâm phạm uy tín, danh dự và nhân phẩm của các cá nhân bị phản ánh, tạo ra sự hoài nghi của quần chúng nhân dân về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực công tác của các cá nhân này, qua đó ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan, tổ chức mà những người này là những người đứng đầu”.

Tuy nhiên, kết quả điều tra bổ sung của Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết thêm rằng những nội dung mà nhóm này đăng lên mạng xã hội đều là do thu thập được từ nhiều nguồn khác nhau, chứ không phải do họ tự bịa đặt, và không xác định được độ xác thực của các thông tin này nên không đủ yếu tố cấu thành tội “vu khống”.

Dự kiến, phiên tòa sẽ tuyên án vào ngày mai, 31/3.