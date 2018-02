Thư Xuân gởi bạn đọc trong và ngoài nước

Thiện Ý



Khi chúng tôi ngồi viết thư này thì chỉ còn đúng 4 ngày nữa là đến Giao thừa bước qua năm mới Mậu Tuất 2018, trong tâm trạng buồn nhớ Quê Hương, với những cái Tết đầm ấm, vui tươi đậm sắc dân tộc năm nào khi còn sống nơi quê nhà.

Vì vậy, trước thềm Năm Mới, chúng tôi chân thành kính chúc quý độc giả cùng quý quyến trong và ngoài nước, một Năm Mới Mậu Tuất 2018 sức khỏe dồi dào, an khang, hạnh phúc và thành đạt mọi ước nguyện riêng cũng như chung. Đối với các giới đồng bào trong nước, chúng tôi cũng xin kính chúc mọi người dân sớm được sống trong tự do, ấm no, hạnh phúc, được như gia đình giai cấp cán bộ đảng viên cộng sản có chức có quyền, lắm bác nhiều tiền nhờ tham nhũng, móc ngoặc cửa quyền, đục khoét công quỹ đã và đang thụ hưởng trong chế độ độc tài toàn trị cộng sản bao lâu nay tại Việt Nam, được phô trương không cần che đậy qua lối sống hàng ngày, với cao điểm là những cái “Tết thật hoành tráng” nơi các nhà “tư bản Đỏ”…

Riêng đối với các độc giả không bình thường là “các dư luận viên” bao lâu này ăn lương nhà nước bằng tiền đóng thuế của nhân dân, để làm công việc “phản tuyên truyền” quen thuộc là bày tỏ bất đồng sau mỗi bài viết của chúng tôi, hầu hết không dùng những ngôn từ có văn hóa và các luận cứ khách quan để phản biện, mà dùng thậm từ có tính miệt thị, nhục mạ nhằm khủng bố tinh thần để người viết ngại “dính với hủi” mà im tiếng không muốn viết nữa. Rằng chúng tôi rất mừng là sau bài viết “Vì sao tôi từ chối vào đảng cộng sản Việt Nam” thì dường như ý kiến phản hồi của các dư luận viên có giảm bớt số lượng (dưới 10 so với dưới 80) và ngôn từ bày tỏ bất đồng đã có văn hóa hơn so với bài gần nhất trước đó “Người thoát chết từ mồ chôn tập thể trở về nhà”. Tuy nhiên vẫn võ đoán nói xa nói gần Thiện Ý cũng như Đài VOA là “con bài của CIA”. Đây là căn bệnh “Sùng bái CIA” cơ quan Trung ương tình báo Hoa Kỳ, xuất hiện ở Việt Nam sau 30-4-1975 khi Việt cộng cướp được chính quyền Việt Nam Cộng Hòa ở Miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước “Tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên xã hội chủ nghĩa” (mà thực tế đã tiến vững chắc lên xã hội tư bản Đỏ…”. Hệ quả của căn bệnh này, trong những năm tháng đầu sau “Giải phóng” là cán bột đảng viên cộng sản nhìn đâu cũng thấy người của CIA cài lại. Nhiều người bị công an của chế độ mới bắt giam vì tình nghi người của CIA cài lại để chống phá chế độ thời hậu chiến…

Nhân đây cũng xin thưa cùng quý độc giả bình thường cũng như không bình thường đôi điều:

1 - Tính đến năm nay là khoảng hơn 4 năm liên tiếp người viết đã gửi bài cho Đài VOA và được cho đăng tải trên diễn đàn “Bạn đọc làm báo”. Những bài viết là do cảm hứng cá nhân chứ không viết do “đơn đặt hàng”, theo kiểu của các dư luận viên viết theo lệnh “Đảng và nhà nước ta”. Vì vậy bài được chọn đăng không trả tiền nhuận bút và dưới mỗi bài đăng tải trên mục “Diễn Đàn” này thường có ghi chú “Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả. Các bài viết được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ”.

2 - VOA do ngân sách chính phủ Hoa Kỳ đài thọ. Nhiệm vụ của VOA là làm truyền thông. Các ban ngôn ngữ, bao gồm tiếng Việt, được hoàn toàn độc lập, tự do chứ không chịu sự lãnh đạo trực tiếp và chặt chẽ như trong chế độ độc tài toàn trị tại Việt Nam cũng như chế độ độc tài các kiều khác trên thế giới.

Mặt khác, mặc dầu mang danh là “Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ”, nhưng cách đăng tin và chọn lựa các bài viết của độc giả gửi tới, người viết thấy VOA luôn tôn trọng sự thật và tính khách quan của một cơ quan truyền thông quốc tế. Bằng chứng là có nhiều tin hay bài bất lợi cho Tổng Thống, cho chính phủ hay bất cứ nhân vật công cử hay dân cử nào thuộc hành pháp, lập pháp hay tư pháp Hoa Kỳ, VOA đều cho đăng tải. Ngay cả những ý kiến phản hồi của độc giả bày tỏ bất đồng bằng sự xuyên tạc hay chụp mũ tác giả, luôn cả đài VOA, bằng những ngôn từ thiếu văn hóa, VOA vẫn cho đăng tải. Nhiều người cho rằng những độc giả có ý kiến phản hồi theo ngôn từ và cung cách này thường là của những “dư luận viên” ăn lương nhà nước làm công tác “phản tuyên truyền” nhằm làm nản lòng tác giả những bài viết có nội dung phê phán những sai trái của đảng và nhà nước CSVN, bất lợi cho nhà cầm quyền CSVN.

Đôi điều trình bày trên, người viết nghĩ rằng có thể nhiều dư luận viên cũng đã biết, nhưng vì nhiệm vụ “ăn cơm chúa (đảng phải), múa tối ngày”, phải viết vậy, chứ không phải vậy đâu. Phải không ạ?

Thôi thì năm cũ cầm tinh Con Gà 2017 đã qua, năm mới cầm tinh Con Chó 2018 đã tới, người viết đề nghị với quý độc giả bình thường cũng như không bình thường trong Năm Mới này, rằng:

- Nếu có ý kiến phản biện sau mỗi bài viết xin đưa ra những luận cứ lịch sử và thực tiễn khách quan và dùng các ngôn từ có văn hóa để phản bác các luận cứ, quan điểm trong các bài viết của tác giả một cách xây dựng, để cùng hướng đến mục đích chung có tính giai đoạn, là giúp đảng và nhà đương quyền Việt Nam thấy được những chủ trương, chính sách, sai lầm, bất lợi cho dân, cho nước để kịp sửa sai.

- Đồng thời trong trường kỳ, các bài viết của chúng tôi cũng như những bài phản biện của quý độc giả bình thường cũng như không bình thường cần có tác dụng thúc đẩy đảng và nhà cầm quyền Việt Nam gia tốc tiến trình theo chiếu hướng dân chủ hóa đất nước, để chuyển đổi hòa bình, tịnh tiến từ “chế độ độc tài toàn trị cộng sản” giả hiệu (Đỏ vỏ, xanh lòng) qua “dân chủ pháp trị” thực sự (xanh vỏ, xanh lòng); để nhân dân ta được sớm sống trong “tự do, ấm nó hạnh phúc” (như khẩu hiệu tuyên truyền bao lâu nay của “Đảng ta” vẫn chưa thành đạt) trong một xã hội có giai cấp, nhưng sự cách biệt giàu nghèo không quá sâu sắc; nhất là không còn cảnh “người độc quyền áp bức, bóc lột người” của giai cấp cán bộ đảng viên cộng sản có chức có quyền như thực trạng bao lâu nay tại Việt Nam; mà Ông Nguyễn Phú Trọng người đứng đầu đảng Cộng Sản Việt Nam và nhóm lợi ích của Ông đang cố gắng sửa sai quyết liệt để cứu nguy chế độ.

Thế nhưng người viết nghĩ rằng việc làm của Tổng Bí thư Trọng, “cơ bản là tốt”, song sẽ chẳng đi đến đâu.Vì việc diệt một “căn bệnh tham nhũng” đã trở thành hệ thống do cơ chế đẻ ra, đã quá trễ như thời kỳ cuối của một căn bệnh ung thư hết thuốc chữa. Thế nhưng nhiều người cho rằng, đối với Tổng Bí thư Trọng, chống và diệt tham nhũng lúc này chỉ là “Diện”, loại trừ các nhóm lợi ích khác trong đảng để tập trung quyền lực mới là “Điểm”. Liệu Ông Tổng Trọng có thành công trong ý đồ này hay vô hình chung lại giúp cho tiến trình dân chủ hóa đất nước mau đến kết thúc? Mong lắm thay. Thực tế người dân mong đợi có câu trả lời chính xác và sớm nhất nội trong năm Con Chó 2018 này, phải không ạ, thưa quý độc trong và ngoài nước thân mến?



Thiện Ý

Houston, ngày 11-2-2018