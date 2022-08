Đại tá công an ăn tiền để thả tội phạm hầu tòa ở Hà Nội

Người từng đứng đầu công an Quận Tây Hồ, Hà Nội, hôm 12/8 đã phải ra tòa với cáo buộc đã nhận hối lộ để chỉ đạo thuộc cấp thả một tội phạm tình nghi đang bị bắt tạm giam. Tuy nhiên, ông này nói mình ‘không có tội’ và cáo buộc cấp dưới ‘khai không trung thực’.



Nếu bị kết tội thì Đại tá Phùng Anh Lê, Trưởng Công an Tây Hồ đồng thời là Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Hà Nội, sẽ đối mặt với khung hình phạt từ 7 đến 15 năm tù. Trước đó, ông Lê đã bị cách hết mọi chức vụ và bị khai trừ ra khỏi Đảng.



Cùng ra tòa với ông Lê còn có ba người là cấp dưới của ông ở Công an quận Tây Hồ, bao gồm Nguyễn Đức Châu và Vũ Công Ngọc, lần lượt là đội trưởng và đội phó Đội Cảnh sát hình sự, và Lê Đình Trung, phó đội trưởng Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp. Ba người này bị xét xử về tội ‘Tha người trái pháp luật’.



Theo cáo trạng thì số tiền mà ông Lê đã được ‘lót tay’ để thả người là 110 triệu đồng, theo tường thuật của báo chí trong nước.



Hồ sơ vụ án cho thấy một vụ bắt giữ người cướp của đã xảy ra vào năm 2016 với thủ phạm là Nguyễn Hữu Tài. Sau khi nạn nhân ra trình báo, Nguyễn Hữu Tài đã đến Công an Quận Tây Hồ đầu thú và bị phó trưởng Công an Quận Tây Hồ ký quyết định bắt tạm giam.



Sau đó, vợ của Tài đã tìm cách kết nối với một người họ hàng của ông Phùng Anh Lê để nhờ giúp thả chồng của bà ra. Người họ hàng này đã tìm gặp ông Lê và được ra giá ‘110 triệu đồng’ để được hòa giải với bị hại thay vì bị xử lý hình sự theo quy định.



Sau khi gia đình Nguyễn Hữu Tài giao đủ số tiền này, ông Lê đã chỉ đạo cho các thuộc cấp là các ông Châu, ông Ngọc đem hồ sơ đến cho ông xem xét. Sau khi xem xét, ông Lê cho rằng ‘chứng cứ còn yếu để tạm giữ’ nên ra lệnh cho ông Trung, người đang trực canh giữ tội phạm, thả người, theo hồ sơ vụ án được báo Đại Đoàn Kết dẫn lại.



Cả ba thuộc cấp này đều khai tại cơ quan điều tra là họ đã thả người theo quyết định của ông Lê và họ ‘không thể cưỡng lại được’ vì ông Lê là thủ trưởng của họ.



Mặc dù Nguyễn Hữu Tài sau đó đã hòa giải và bồi thường cho nạn nhân để đóng lại vụ việc, nhưng đến tháng 1 năm 2021, Công an Hà Nội phát hiện ‘đã để lọt sổ’ Nguyễn Hữu Tài. Cơ quan này đã lật lại hồ sơ và khởi tố Tài cùng 4 đồng phạm về tội “cướp tài sản’. Tài đã bị Tòa án Hà Nội tuyên 24 tháng tù vào tháng 4 cùng năm.



Đến tháng 9, Đại tá Phùng Anh Lê cùng các thuộc cấp thả người đã bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao khởi tố, bắt tạm giam. Theo cáo trạng thì trong khi cả ba thuộc cấp của ông Lê đều ‘thành khẩn nhận tội’, bản thân ông Lê một mực chối tội, đổ lỗi cho cấp dưới và ngụy tạo bằng chứng hòng thoát tội.



Tại phiên tòa vào ngày 12/8, ông Lê đã phủ nhận có nhận số tiền 110 triệu, đồng thời cho rằng ‘không có ai liên hệ’ để nhờ ông giúp thả nghi phạm, và thậm chí ông ‘còn không biết’ có một nghi phạm tên là Nguyễn Hữu Tài đang bị tạm giữ, theo tường thuật của trang Zing.



Trước lời khai của các bị cáo khác và của những người liên quan tại Công an Quận Tây Hồ vốn đều khẳng định chính ông Lê đã chỉ đạo thả người, ông Lê cáo buộc các thuộc cấp ‘khai không trung thực’ và ‘muốn hại ông’ vì ‘có mâu thuẫn’ với ông.



“Nếu không có bị cáo, trách nhiệm lần lượt thuộc về các bị cáo khác. Nhưng khi đưa bị cáo lên làm chủ mưu, những người khác sẽ có vai trò thấp hơn,” ông Lê được trang Vietnamnet dẫn lời nói khi tự biện hộ tại tòa.

“Màn kịch dựng lên đổ tội cho tôi không chu đáo, không phải sự thật khách quan nên có mâu thuẫn,” ông Lê nói thêm.



Do đó, người cựu thủ trưởng Công an Quận này yêu cầu Tòa đình chỉ xét xử, trả tự do cho ông vì cáo trạng ‘xuất phát từ lời khai một chiều, không có bằng chứng’.