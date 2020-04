Úc muốn điều tra nguồn gốc Corona, Anh và Pháp nói chưa đến lúc

Úc mưu tìm hậu thuẫn đối với một cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc đại dịch COVID-19, khi điện đàm với Tổng thống Trump và các cường quốc khác, nhưng Pháp và Anh nói rằng giờ là thời gian để chống virus, chứ không phải là lúc đổ lỗi.

Nỗ lực thúc đẩy điều tra độc lập về nguồn gốc và sự lây lan của dịch virus Corona, trong đó có phản ứng của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đã bị Trung Quốc chỉ trích dữ dội. Bắc Kinh cũng cáo buộc các nhà lập pháp Úc nhận chỉ thị từ Mỹ.

Thủ tướng Úc Scott Morrison nói trên Twitter rằng ông đã có “một cuộc thảo luận rất mang tính xây dựng” với ông Trump về cách xử lý của hai nước đối với COVID-19 cũng như sự cần thiết phải mở cửa nền kinh tế.

Nhà Trắng đã đả kích Trung Quốc và WHO, cũng như rút ngân quỹ hỗ trợ cơ quan của tổ chức Liên Hợp Quốc này.

Ông Morrison cũng điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về vai trò của WHO.



Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhiều lần nói rằng WHO sẽ đánh giá việc xử lý COVID-19 sau khi tình hình dịch bệnh qua đi rồi sẽ rút ra các bài học phù hợp như thường làm sau khi xảy ra tình trạng khẩn cấp.

Ông Macron nói với ông Morrison rằng giờ không phải là lúc để điều tra, một quan chức Pháp nói.