Xuất hiện video gây ‘sốc’ trong vụ xô xát tại Samsung Bắc Ninh

Một số video xuất hiện trên mạng đã quay lại cảnh xô xát mà báo chí quốc tế gọi là “gây sốc” giữa công nhân và bảo vệ của nhà máy Samsung Display tại Bắc Ninh, trong khi tại khuôn viên nhà máy có đến cả ngàn công nhân tập trung.

Các video lan truyền trên mạng cho thấy từng lớp công nhân tiến vào phía hàng rào rồi bị đẩy ra khi lớp khác lại lao vào. Một video khác cho thấy có một người nằm bất động dưới đất và những người xung quanh liên tục nói “Thôi, đừng đánh nữa”. Một số người nói nạn nhân là một nhân viên người Hàn Quốc của công ty Samsung Display.

Tin tức trong nước cho hay vào khoảng 1 giờ ngày 28/2, đã xảy ra một vụ ‘xô xát’ giữa công nhân và bảo vệ của công ty Samsung Display tại Khu công nghiệp Yên Phong Viglacera, Bắc Ninh, khiến “cả nghìn” công nhân tập trung tại khuôn viên của nhà máy này.

VnExpress dẫn lời một nhân chứng cho biết "Đến giờ làm việc, nhiều người xếp hàng đứng ở cổng chờ bảo vệ kiểm tra, một nam công nhân khoảng 40 tuổi bị người phía sau xô ngã, nhóm bảo vệ kéo anh này vào phòng và xảy ra ẩu đả. Nhiều công nhân bức xúc, truy đuổi nhóm bảo vệ".

Trong khi đó, một nhân chứng khác cho báo Tiền Phong biết khi các công nhân xếp hàng làm thủ tục rời khỏi công trường sau ca làm việc, một công nhân người Việt đã bị lực lượng bảo vệ, gồm cả người Hàn Quốc và Việt Nam, nhốt vào phòng và hành hung. Hàng chục công nhân chứng kiến sự việc đã kéo vào đánh lại và đập camera giám sát và các thiết bị.

Phía Samsung sau đó đưa ra thông cáo nói đây là vụ va chạm giữa công nhân nhà thầu xây dựng và bảo vệ tại công trường. Công ty của Hàn Quốc khẳng định không có mâu thuẫn nào xảy ra giữa Samsung và người lao động Việt Nam.

Anh Hậu, một đốc công chuyên tuyển dụng công nhân cho các công ty Hàn Quốc ở Bắc Ninh, nói với VOA rằng quan hệ giữa giới công nhân và chủ lao động người Hàn Quốc trong khu vực là “khá tốt”. Anh nói:

“Hầu như người Hàn thì dễ làm việc hơn người Việt. Có quy củ, nhưng họ làm việc thoáng lắm, không như người Việt. Người ta không gây khó khăn cho mình đâu. Cái ông sếp mà em làm, ông ấy trả giá cao hơn một chút”.

Ngay sau khi xảy ra ẩu đả, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã gửi công văn hỏa tốc đến các cơ quan chức năng, yêu cầu lực lượng công an tìm hiểu nguyên nhân và vãn hồi trật tự trong khu vực.

Trong báo cáo gửi lãnh đạo tỉnh hôm 1/3, công an Bắc Ninh nói nguyên nhân dẫn đến xô xát là do “hệ thống kiểm soát an ninh tại các cổng từ của nhà máy hoạt động chậm, lực lượng bảo vệ có sơ suất trong khi làm nhiệm vụ, lượng công nhân thi công ở công trường đi làm nhiều, bị ùn với số lượng rất đông, tới hàng nghìn người, dẫn đến hiểu lầm và xô xát với một bảo vệ công trường”.

Vụ ẩu đả đã khiến một bảo vệ người Việt bị thương phải nhập viện và đã được xuất viện sau đó.

Samsung Display Việt Nam ở Bắc Ninh có tổng vốn đầu tư 4 tỷ đôla và dự kiến mang lại 20.000 việc làm tại Việt Nam, với mức doanh thu ước tính đạt 60 tỷ đôla vào năm 2020.