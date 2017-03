Vụ bắt giữ 2 blogger mới nhất có đấu đá nội bộ?

Hai blogger Phan Kim Khánh và Bùi Hiếu Võ bị bắt giữa lúc chính quyền Việt Nam tăng cường kiểm duyệt các nội dung bị cho là “độc hại” trên các trang mạng xã hội.

Ngay sau khi công an Việt Nam bắt giữ 2 blogger này, Tổ chức Bảo vệ các Ký giả (CPJ) có trụ sở ở New York kêu gọi chính phủ Việt Nam thả họ “ngay lập tức và vô điều kiện”. Đại diện cao cấp của CPJ đặc trách Đông Nam Á nói trong 1 thông cáo công bố hôm 22/3:

"​Việc bắt Bùi Hiếu Võ và Phan Kim Khánh xảy ra nằm trong bối cảnh liên tục dồn dập trên mạng xã hội có các đơn thư được coi là từ trong nội bộ tố cáo lẫn nhau trong nội bộ."

“Nếu Việt Nam muốn được nhìn nhận là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế thì cần ngưng ngay việc đối xử với các nhà báo như những tội phạm và coi những lời chỉ trích ôn hoà như một tội chống lại nhà nước.”

Theo nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, Phan Kim Khánh là admin chính của Báo Tham Nhũng do blogger Điếu Cày, hiện đang sinh sống ở California, cùng với 1 số người khác điều hành.

Nhà báo Phạm Chí Dũng cho VOA biết Khánh và Võ không phải là những nhà hoạt động nhân quyền được nhiều người biết đến và việc bắt giữ họ xảy ra trong thời gian có nhiều tài liệu tố cáo lẫn nhau trong nội bộ đảng bị rò rỉ ra ngoài. "​Việc bắt Bùi Hiếu Võ và Phan Kim Khánh xảy ra nằm trong bối cảnh liên tục dồn dập trên mạng xã hội có các đơn thư được coi là từ trong nội bộ tố cáo lẫn nhau trong nội bộ, ví dụ như liên quan tới ông Nguyễn Xuân Phúc, liên quan tới một số nhân vật cao cấp khác kể cả video clip về phát biểu của ông Trương Giang Long là giám đốc học viện chính trị công an nhân dân của bộ công an mới được tung ra gần đây."



Gần đây cũng đã xuất hiện nhiều các video clip quảng cáo mà chính phủ Việt Nam cho là thông tin “độc hại” chống chính quyền Hà Nội. Các giới chức Việc Nam hôm 16/3 hối thúc các doanh nghiệp trong nước ngưng quảng cáo trên Facebook, Youtube và các trang mạng xã hội khác cho tới khi những thông tin gọi là ‘chống phá nhà nước’ bị ngăn chặn.

"Nếu như nói Bùi Hiếu Võ và Phan Kim Khánh mà có quan hệ mật thiết với Việt Tân và từ đó để cấu thành tội danh khủng bố thì có một cái gì đó lẽ là chưa chắc chắn, chưa rõ ràng. Tôi nghĩ rằng việc này còn có gì đó ẩn phía sau chưa rõ."

Bùi Hiếu Võ, với tên “Hieu Bui” trên Facebook cá nhân, bị bắt ngày 17/3 tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Phan Kim Khánh bị bắt hôm 21/3 tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Tới ngày 21/3, công an Việt Nam mới thông báo về 2 vụ bắt giữ trên trang web của họ, với cáo buộc là ‘tuyên truyền chống phá nhà nước’ theo điều 88 của Bộ luật Hình sự Việt Nam.

Việc Khánh và Võ bị bắt giữ cách nhau vài ngày và công an thông báo vụ bắt giữ cùng lúc cho thấy có thể “có gì đó ẩn phía sau”, theo nhà báo Phạm Chí Dũng. ​"Thứ nhất có khả năng công an bắt Bùi Hiếu Võ để truy ra Phan Kim Khánh và thứ 2 là 2 người này có khả năng nằm trong 1 vụ án và đây không phải là vụ án cấp địa phương, không chỉ riêng của thành phố Hồ Chí Minh hay của Thái Nguyên mà đây có thể là vụ án cấp quốc gia vì do công an chủ trì thông báo về việc này."



Thông cáo của bộ Công An cho rằng cả Khánh và Võ đều “móc nối” với Việt Tân, một tổ chức bị chính phủ Việt Nam xếp loại là khủng bố.

Nhận xét về sự liên quan giữa 2 blogger này với Việt Tân, tổ chức đấu tranh cho dân chủ có trụ sở ở Washington, Hoa Kỳ, nhà báo Phạm Chí Dũng nói thông báo của bộ Công an không nói họ là thành viên của Việt Tân. "​Chuyện móc nối với thành viên nó khác nhau hoàn toàn. Như vậy có thể khẳng định Bùi Hiếu Võ và Phan Kim Khánh không phải là thành viên của Việt Tân, mà có thể chỉ có liên quan. Nếu như nói Bùi Hiếu Võ và Phan Kim Khánh mà có quan hệ mật thiết với Việt Tân và từ đó để cấu thành tội danh khủng bố thì có một cái gì đó lẽ là chưa chắc chắn, chưa rõ ràng. Tôi nghĩ rằng việc này còn có gì đó ẩn phía sau chưa rõ. Chưa rõ ở đây là công an thông báo chưa rõ và bản thân những người bị bắt thì dư luận và công luận cũng không biết rõ."

VOA Việt Ngữ không liên lạc được với Việt Tân để xác định mối liên hệ, nếu có.

Những người bị cáo buộc tội tuyên truyền chống phá nhà nước theo điều 88 của bộ luật hình sự Việt Nam có thể nhận mức án lên tới 20 năm tù giam.

Theo dữ liệu của Tổ chức Bảo vệ các Ký giả (CPJ), Việt Nam đang giam giữ 8 nhà báo và blogger, trong đó có Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Hữu Vinh (Anh Ba Sàm) và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm).