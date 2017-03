Facebooker Nguyễn Hữu Đăng bị bắt?

Giới hoạt động đấu tranh dân chủ ở Việt Nam hôm 24/3 loan tin rằng công an quận 12 của thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh bắt Nguyễn Hữu Đăng, 34 tuổi, về tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Ông Đăng có tài khoản trên Facebook với tên Đăng Solomon.

Cùng ngày, nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội bức ảnh của một văn bản được cho là lệnh bắt của công an quận 12.

Văn bản do “phó thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra” của công an quận ký nói rằng ông Đăng đã lập nhiều tài khoản trên Youtube, Facebook để tải video “xuyên tạc lịch sử, xúc phạm, hạ uy tín” các nhà lãnh đạo Việt Nam, cũng như “kích động, kêu gọi” biểu tình chống “Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”.

VOA đã gọi điện đến công an quận 12 hồi 7h tối ngày 25/3 để xác minh về vụ bắt giữ, nhưng sĩ quan trực ban không xác nhận mà cũng không phủ nhận tin này. Ông nói đây là “bí mật ngành”. Khi được hỏi công an cấp quận có “cơ quan an ninh điều tra” hay không, người sĩ quan trả lời rằng công an quận có “cơ quan cảnh sát điều tra”.

Cho đến tối 25/3, chưa thấy báo chí chính thống Việt Nam và cổng thông tin điện tử của chính phủ đăng tin tức gì về vụ bắt ông Đăng, nếu thực sự ông bị bắt.

Ông Đăng không được nhiều người biết đến ở Việt Nam. Các đoạn video mà ông đăng tải chưa gây tiếng vang lớn trong công chúng.

Trong vòng một tuần trở lại đây, hai Facebooker khác cũng đã bị bắt giữ vì “tuyên truyền chống nhà nước”. Bùi Hiếu Võ bị bắt ngày 17/3 ở tp.HCM, và Phan Kim Khánh, bị bắt hôm 21/3 ở Phú Thọ. Hai facebooker này cũng không phải là những nhà hoạt động nhân quyền được nhiều người biết đến.

Ngay sau khi có tin, Tổ chức Bảo vệ các Ký giả (CPJ) có trụ sở ở New York kêu gọi chính phủ Việt Nam thả họ “ngay lập tức và vô điều kiện”.

Các vụ bắt giữ xảy ra giữa lúc chính quyền Việt Nam tăng cường kiểm duyệt các nội dung bị cho là “độc hại” trên các trang mạng xã hội.