TT Trump sẽ tiếp đón Thủ tướng Anh tại Toà Bạch Ốc

Thủ tướng Anh Theresa May sẽ gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm nay, thứ Sáu 27/1, tại Tòa Bạch Ốc. Hai nhà lãnh đạo sau đó sẽ mở một cuộc họp báo chung.

Thủ tướng May là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên gặp gỡ ông Trump ở thủ đô Washington kể từ khi ông nhậm chức.

Cả hai nhà lãnh đạo đã thực hiện các bước nhằm cải cách các quan hệ quốc tế, đặc biệt là qua quan hệ về thương mại. Việc Anh dự định rút ra khỏi Liên minh châu Âu và ông Trump quyết định rút ra khỏi Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP sẽ đòi hỏi các bên phải đàm phán các hiệp định thương mại mới trên toàn thế giới.

Kế hoạch rút khỏi EU của bà May bao gồm ưu tiên việc kiểm soát nhập cư, mặc dù bà vẫn chưa công bố bất kỳ thông tin chi tiết nào về chính sách nhập cư này.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer nói rằng Tổng thống Trump vẫn chưa quyết định liệu ông sẽ cắt giảm kinh phí cho các tổ chức quốc tế như LHQ hay không. Trước đó truyền thông cho biết ông Trump đang tìm cách cắt giảm vai trò của Hoa Kỳ trong những tổ chức quốc tế.

Hôm thứ Năm, Thủ tướng May đã gặp gỡ nhóm các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa của Hoa Kỳ tại Philadelphia. Tại đây bà May nói "đã qua rồi cái thời Hoa Kỳ và Anh can thiệp vào tình hình các quốc gia khác để áp đặt khuôn mẫu cai trị của mình."

Thủ Tướng Anh nói giờ chính là lúc để Anh và Mỹ bảo vệ lợi ích của hai nước, nhưng không quay trở lại với điều mà bà gọi là "các chính sách thất bại của quá khứ."

Tuy nhiên bà cảnh giác rằng:

"Chúng ta cũng không thể đứng yên trước các mối đe dọa thực sự và chỉ can thiệp khi nào làm như vậy phục vụ lợi ích của chúng ta. Chúng ta phải mạnh mẽ, thông minh và kiên cường."

Bà May cũng kêu gọi cải cách trong các tổ chức đa quốc như LHQ và NATO "để các tổ chức này phù hợp hơn và có mục đích hơn."

Nhà lãnh đạo Anh còn nói rằng các thành viên của các tổ chức đa quốc vừa nêu phải chấm dứt tình trạng dựa vào Hoa Kỳ quá đáng, vì theo lời bà “các quốc gia có quyền tự quyết không thể giao phó công tác bảo vệ an ninh và thịnh vượng kinh tế của mình cho Hoa Kỳ.”

Bà May nói các nước này không nên phương hại tới các mối quan hệ liên minh “đã giúp cho chúng ta vững mạnh, khi không dấn thân, và hoàn thành phần nghĩa vụ của mình”.