Mỹ-Hàn 'phải gánh chịu mọi hậu quả từ THAAD'

Trung Quốc ngày 27/2 khuyến cáo việc triển khai hệ thống phòng thủ phi đạn tân tiến của Mỹ tại Hàn Quốc rằng chớ có gây phương hại cho các lợi ích an ninh của Bắc Kinh.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường lệ, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Cảnh Sảng nói việc bố trí hệ thống THAAD do Mỹ-Hàn khởi xướng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cân bằng chiến lược khu vực và các lợi ích an ninh chiến lược của các nước trong vùng kể cả Trung Quốc. Vẫn theo lời ông, hành động này không có lợi cho việc duy trì bảo vệ an ninh, hòa bình bán đảo Triều Tiên.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói Bắc Kinh hiểu các quan ngại an ninh hợp lý của các bên nhưng không nên để một nước phải chịu thiệt vì an ninh của một nước khác.

Ông Cảnh nói Trung Quốc lấy làm tiếc rằng các nước cứ phớt lờ các quan ngại an ninh của Bắc Kinh. “Trung Quốc cực lực phản đối và hết sức bất bình,” ông nhấn mạnh.

Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh sẽ tiến hành những biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích an ninh và Mỹ-Hàn sẽ phải gánh chịu mọi hậu quả.