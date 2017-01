Trợ lý của ông Trump nói ông sẽ đưa ra kết luận về vụ cuộc bầu cử bị tấn công tin tặc

Thư ký báo chí sắp tới của Tòa Bạch Ốc, ông Sean Spicer hạ giảm sự trông mong của dư luận về việc Tổng thống đắc cử Donald Trump sắp hé lộ những thông tin mới mà tình báo Mỹ tìm được về vụ Nga tấn công tin tặc đối thủ tranh cử của ông Trump và tiết lộ những thông tin phá hoại giúp ông thắng cử.

Ông Spicer nói với đài truyền hình CNN hôm thứ Hai rằng: “Ông Trump sẽ cho biết kết luận và nhận định của ông về các vấn đề đó như thế nào. Ông Trump sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì bí mật hay chỉ được báo cáo riêng cho ông. Tôi nghĩ ông Trump sẽ chia sẻ với mọi người kết luận của ông về những tin tức và nhận định của ông về tình hình và để bảo đảm mọi người hiểu rằng còn rất nhiều thắc mắc quanh chuyện này.”

Ông Trump mói với các phóng viên báo chí hôm 31 tháng 12 rằng ông biết nhiều thông tin hơn những gì được công bố liên quan đến cáo buộc Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử “và quý vị sẽ biết vào thứ Ba hoặc thứ Tư.”

Tổng thống tân cử đã bày tỏ nghi ngờ về các kết luận của tình báo Mỹ rằng Moscow đã tấn công hệ thống máy tính của bên bà Hillary Clinton và cho phép tiết lộ thông tin cho trang web WikiLeaks để phá hỏng cơ hội chiến thắng của bà Clinton bên Ðảng Dân chủ. Các thông tin tình báo đó dẫn đến việc Tổng thống Barack Obama ra lệnh trừng phạt các cơ quan tình báo của Nga hồi tuần trước và trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga với cáo buộc làm gián điệp. Các nhà ngoại giao bị trục xuất cùng với gia đình họ đã rời Mỹ hôm 1 tháng 1.

Ông Spicer nói: “Chúng tôi sẽ thực sự có tất cả thông tin, nhận đủ các báo cáo và sẽ quyết định” về phản ứng của ông Obama trừng phạt Nga.

Ông Trump thường ca ngợi Tổng thống Nga Vladimir Putin, và từng bày tỏ quan điểm thân thiện với ông Putin rõ ràng hơn các chính trị gia Mỹ khác.

Trong cuộc phỏng vấn hôm Chủ nhật, ông Spicer gợi ý rằng việc Tổng thống Obama trục xuất các nhà ngoại giao Nga và đóng cửa hai cơ sở của Nga ở Mỹ có thể đã không tương xứng với hành động tấn công tin tặc của Nga.

Ông Spicer nói với đài truyền hình ABC rằng: “Một trong những câu hỏi mà chúng ta nêu lên là tầm mức lớn như thế này. Tôi muốn nói về số 35 nhà ngoại giao bị trục xuất, 2 cơ sở bị đóng cửa – câu hỏi đặt ra là phản ứng đó có tương xứng với tầm mức của vụ tấn công tin tặc hay không. Có thể có, có thể không, nhưng chúng ta phải suy nghĩ về chuyện đó.”

Ông Trump nói tại tiệc giao thừa rằng ông muốn các nguồn tin tình báo phải chắc chắn, “bởi vì đó là một cáo buộc rất nghiêm trọng, và tôi muốn họ phải bảo đảm chắc chắn.”

Ông Trump nói tiếp rằng sẽ là bất công khi cáo buộc Moscow mà không có cơ sở chắc chắn.

Ông Trump nói: “Tôi biết rất nhiều về tấn công tin tặc. Và tấn công tin tặc là chuyện rất khó chứng minh. Do đó có thể do ai khác làm. Và tôi cũng biết nhiều thông tin mà người khác không biết, do đó chúng ta chưa chắc chắn về chuyện này.”