TQ kêu gọi Hàn Quốc ngưng triển khai THAAD

Ngoại trưởng Trung Quốc kêu gọi Hàn Quốc ngưng triển khai hệ thống phòng thủ phi đạn THAAD của Mỹ. Phát biểu được đưa ra hôm 4/1 nhân cuộc gặp giữa ông Vương Nghị với một nhóm các nhà lập pháp đối lập ở Hàn Quốc.

Các nhà lập pháp này cho biết Ngoại trưởng Vương Nghị đã gióng tiếng rằng Bắc Kinh không muốn quan hệ Trung-Hàn xấu đi, nhưng không có chuyện Trung Quốc muốn mở rộng mối quan hệ này khi mà Hàn Quốc có ý định tăng tốc triển khai THAAD.

Ông Vương Nghị cũng nói rằng giới lãnh đạo Trung Quốc đang cố gắng thực hiện các lợi ích an ninh của Hàn Quốc, và ông hy vọng Seoul cũng cân nhắc sự cân bằng trong chính sach an ninh của Trung Quốc, theo nguồn tin từ 7 nhà lập pháp thuộc đảng Minjoo đối lập ở Hàn Quốc do dân biểu Song Young-gil dẫn đầu.

Vào tháng 7, Hàn Quốc và Mỹ đã quyết định triển khai hệ thống THAAD để đối phó với mối đe dọa phi đạn từ Bắc Triều Tiên.

Trung Quốc mạnh mẽ kêu gọi Hàn Quốc hủy bỏ quyết định này, vì Bắc Kinh xem THAAD, đặc biệt là các radar X-band cực mạnh của hệ thống này, đe dọa khả năng nghênh cản hạt nhân và các lợi ích an ninh khác của Trung Quốc, dù Washington nhiều lần cam đoan rằng hệ thống này được thiết kế chỉ để phòng vệ trước Bắc Triều Tiên mà thôi.

Ông Vương cũng nói với các nhà lập pháp Hàn Quốc rằng không nên sử dụng vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên và vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên nên được giải quyết thông qua đối thoại. Về khả năng Bắc Triều Tiên tiếp tục thử hạt nhân, Ngoại trưởng Trung Quốc cho biết Bắc Kinh đang theo dõi vấn đề này.