Tổng thống Trump vẫn nhập nhằng về lợi ích tài chính cá nhân

Nhiều tổng thống Mỹ đặt tài sản của họ vào một quỹ tín thác mù được quản lý bởi một người được ủy thác mà không có bất kỳ liên hệ nào với tổng thống. Sự thu xếp này được cho là giúp tổng thống tránh được bất kỳ mâu thuẫn lợi ích nào giữa tài chính của vị tổng thống đó với những vấn đề mà họ gặp phải trong lúc tại nhiệm.

Nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã né tránh những lời kêu gọi ông bán tài sản của mình hoặc đặt chúng vào một quỹ tín thác mù, theo một bài báo đăng trên tờ The New York Times. Ông Trump đã nói rằng tổng thống không có nghĩa vụ phải làm như vậy.

Thay vào đó, ông có một quỹ tín thác có thể bị hủy bỏ và những người được ủy thác là con trai cả của ông Donald, Jr. và Allen Weisselberg, giám đốc tài chính của Tổ chức Trump.

Một luật sư chuyên về quỹ tín thác và bất động sản nói với tờ Times: "Tôi không thấy việc này giúp tránh được mâu thuẫn lợi ích dù chỉ một chút xíu." Frederick Tansill nói, "Thứ nhất nó có thể bị hủy bỏ bất cứ lúc nào, và thứ hai con trai và giám đốc tài chính của ông ta đang quản lý nó."

Sheri Dillon, luật sư thuế của ông Trump, tháng trước nói rằng một thỏa thuận với quỹ tín thác của ông Trump giới hạn thông tin mà Tổng thống có thể tiếp cận về công ty của mình.

The New York Times, nói rằng Tổ chức Trump từ chối bình luận về bài báo của họ, cho biết họ có được những thông tin về quỹ tín thác của ông Trump thông qua một yêu cầu công bố tài liệu theo Đạo luật Tự do Thông tin mà tổ chức báo chí điều tra độc lập ProPublica đệ trình.

Tổ chức Trump đã công bố một danh sách hàng trăm công ty mà ông Trump có liên hệ tới, và cho biết ông đã từ nhiệm khỏi tất cả những công ty này. Tổ chức Trump cũng cho biết họ sẽ không theo đuổi bất kỳ giao dịch kinh doanh nào ở nước ngoài, nhưng có kế hoạch mở rộng trong phạm vi nước Mỹ.

Về những vấn đề khác, bài báo của tờ Times cho biết Tổng thống sẽ hưởng lợi từ sự thu xếp của ông với chính phủ liên bang cho Tòa nhà Bưu điện Cũ, nơi mà Khách sạn Quốc tế Trump tọa lạc. Tờ Times nói hợp đồng thuê tòa nhà này, do ông Trump và ba người con lớn nhất của ông ký, "dường như cấm một quan chức công cử cấp liên bang, kể cả tổng thống, hưởng lợi từ nó." Tuy nhiên những luật sư chuyên về hợp đồng liên bang nói rằng Tổng thống sẽ hưởng lợi từ sự thu xếp này.

Tờ Times nói rằng dù ông Trump có thể luồn lách để tránh vi phạm hợp đồng thuê mướn của mình, song ông được miễn trừ khỏi những luật cấm công chức liên bang tham gia vào những vấn đề chính phủ mà có thể trực tiếp ảnh hưởng tới lợi ích tài chính của họ.

Dân biểu Elijah Cummings, nghị sĩ Đảng Dân chủ từ bang Maryland, nói với tờ Times rằng ông vẫn hoài nghi về hợp đồng thuê mướn liên quan tới khách sạn của ông Trump và đã kêu gọi quốc hội mở cuộc điều tra.